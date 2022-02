Plus de 30 000 € collectés pour les victimes de Tinder Swindler

Cecilie était une étudiante norvégienne vivant à Londres lorsqu’elle s’est retrouvée dans une romance éclair avec Hayut, tandis qu’Ayleen lui a prêté un total de 103 000 € après l’avoir rencontré sur Tinder – apprenant plus tard d’un article de journal à Prague qu’il était un escroc qui ‘a séduit et escroqué des jeunes femmes pour des millions’.

Une description se lit comme suit : « Vous êtes probablement ici parce que vous avez entendu parler de notre histoire, et nous apprécions que vous preniez le temps de rechercher et de trouver cette page.

« Ces derniers jours ont été un tourbillon, et nous trois (Ayleen, Pernilla et Cecilie) avons été complètement choquées et terrassées par le flot de compassion et de soutien de tout le monde. L’amour pur est plus que ce à quoi nous nous attendions, et nous vous apprécions tous tellement.