Plus de 3 millions de dollars amassés lors du Summer Games Done Quick 2022 Charity Speedrunner Marathon

Les organisateurs des festivals caritatifs de speedrunner Games Done Quick ont ​​résumé les résultats du marathon d’été d’une semaine Summer Games Done Quick 2022 (SGDQ 2022), qui s’est terminé hier, le 3 juillet.

Comme on l’a su, du 26 juin au 3 juillet, dans le cadre du SGDQ 2022, Médecins Sans Frontières a amassé 3,016 millions de dollars pour soutenir l’organisation humanitaire Médecins Sans Frontières. Près de 24 000 personnes ont fait des dons.

Rappelons que le SGDQ 2022 est le premier marathon Games Done Quick en format live depuis deux ans et demi. Malgré le retour, il n’a pas été possible de battre le record de collectes – il est resté avec AGDQ 2022 Online (3,4 millions de dollars).

Pendant SGDQ 2022, les streamers ont couru plus de 120 jeux, dont Elden Ring (dans deux catégories différentes), Final Fantasy X, Metroid Dread, Metal Gear Rising : Revengeance, Tunic, Star Wars Jedi Knight II : Jedi Outcast, et plus encore.

Le prochain festival Games Done Quick, les Frost Fatales féminines, se déroulera du 21 au 27 août. Au total, plus de 40 millions de dollars ont été reversés à des œuvres caritatives lors des différents GDQ.

Les organisateurs des festivals caritatifs de speedrunner Game Done Quick ont ​​résumé les résultats du marathon en ligne Awesome Games Done Quick (AGDQ) 2022 qui s’est terminé en janvier.

Comme on le sait, pendant la période de l’AGDQ 2022 en ligne (du 9 au 16 janvier), les téléspectateurs ont fait plus de 49 000 dons à la fondation à but non lucratif Prevent Cancer pour un montant record de plus de 3,4 millions de dollars.

Le précédent record de 3,1 millions de dollars de recettes était détenu par les Awesome Games Done Quick 2020 et détenu pendant deux ans. AGDQ 2022 Online a également réussi à lever le premier million de dollars plus rapidement que tout autre événement Games Done Quick.

Lors de l’AGDQ 2022 Online, les streamers ont réussi à terminer 149 parties à une vitesse et même à mettre à jour plusieurs records (notamment pour Kena : Bridge of Spirits).

Le marathon comprend également une course à l’aveugle sur le jeu d’action Sekiro : Shadows Die Twice.