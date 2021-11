Les fans de Wicked ont lancé une pétition pour s’assurer que James Corden ne fasse pas partie de l’adaptation cinématographique de Wicked.

Jon M. Chu a commencé à dévoiler le casting pour le Méchant film mais les fans demandent maintenant que James Corden ne soit pas impliqué.

Plus tôt cette année (3 février), Deadline a révélé que Jon M. Chu remplacerait Stephen Daldry en tant que directeur du nouveau Méchant adaptation cinématographique, et la semaine dernière (4 novembre), Cynthia Erivo et Ariana Grande se sont rendues sur Instagram pour confirmer qu’elles avaient été choisies pour diriger le projet. Cynthia assumera le rôle emblématique d’Elphaba et Ariana jouera son ennemie Glinda.

Jon n’a pas encore dit qui jouera le reste des personnages de Wicked, mais les fans indiquent clairement qui ils ne veulent pas dans le film.

Plus de 28 000 fans de Wicked signent une pétition pour empêcher James Corden d’entrer dans le film. Image : CraSH/imageSPACE/MediaPunch, Change.org

Une pétition Change.org a été lancée par Mikel Miller la semaine dernière aux studios Universal avec le titre : « Gardez James Corden hors de Wicked the movie ». Mikel a ensuite écrit dans la description: « James Corden ne devrait en aucun cas être dans ou près de la production de Wicked the movie. C’est à peu près tout. » À l’heure actuelle, plus de 30 000 personnes l’ont signé.

Bien qu’il n’y ait pas encore eu d’annonce pour dire que James sera dans le film, l’animateur de télévision et l’acteur sont apparus dans un certain nombre de comédies musicales ces derniers temps, souvent avec des critiques négatives. En 2019, James a joué Bustopher Jones dans Chats et Andrew Lloyd Webber « a supplié » que sa performance soit coupée.

James a depuis joué Barry dans Le bal en 2020, beaucoup critiquant sa représentation d’un homme gay. Et cette année, il a joué James la souris aux côtés de Camila Cabello dans l’adaptation de 2021 de Cendrillon.

Dans l’état actuel des choses, Jon et Universal Studios n’ont pas encore répondu à la pétition ou confirmé qui d’autre apparaîtra dans le Méchant film. Nous vous tiendrons au courant dès qu’ils le feront.

