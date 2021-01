Plus de 2,54 doses de lakh Covishield seront bientôt livrées à l’installation de stockage centrale de Delhi

Le gouvernement de Delhi a choisi 89 sites dans la capitale nationale, y compris des hôpitaux publics et privés, pour la première phase de la campagne de vaccination.

Plus de 2,54 doses lakh d’Oxford COVID-19 Le vaccin, Covishield, devrait être livré prochainement au centre de stockage central de Delhi, alors même que le gouvernement de la ville a fait de solides préparatifs pour le déploiement de la vaccination, ont annoncé lundi des sources. Le gouvernement de Delhi a choisi 89 sites dans la capitale nationale, y compris des hôpitaux publics et privés, pour la première phase de la campagne de vaccination destinée aux agents de santé. L’AIIMS, l’hôpital Sadarjung, l’hôpital LNJP, l’hôpital GTB, les hôpitaux Apollo et l’hôpital Max seront parmi les centres de vaccination ici.

Le 16 janvier, le déploiement de la vaccination devrait commencer à l’hôpital Lok Nayak Jai Prakash Narayan (LNJP), avec une simple cérémonie en présence du ministre en chef Arvind Kejriwal et du ministre de la Santé Satyendar Jain, ont indiqué des sources.

Le régulateur indien des médicaments a approuvé Oxford COVID-19 vaccin Covishield, fabriqué par le Serum Institute, et développé localement Covaxin de Bharat Biotech pour une utilisation d’urgence restreinte dans le pays.

Les doses de vaccin Covishield seront initialement expédiées à 60 points de destination d’où elles seront distribuées à divers centres de vaccination à travers l’France, ont indiqué des sources officielles. Pas moins de 2 545 500 doses de Covishield devraient être livrées au centre de stockage central de Delhi, le Rajiv Gandhi Super Specialty Hospital (RGSSH) à l’est de Delhi.

De là, il sera transporté dans un véhicule spécial sous haute sécurité jusqu’aux centres de vaccination.

Le vaccin est susceptible d’atteindre Delhi le 14 janvier et le gouvernement de la ville a fait de solides préparatifs pour l’exercice de déploiement.

« L’installation de stockage du RGSSH peut stocker environ 50 000 vaccins, et toutes les dispositions ont été prises pour le conserver dans un environnement à température contrôlée », a déclaré un haut responsable.

Les centres de vaccination sont également prêts, avec deux séries d’essais à sec en cours au cours des derniers jours.

« L’Institut indien des sciences médicales (AIIMS) a développé trois stations et a donc la capacité de faire 300 vaccinations par jour. Mais ensuite, à la fin de la journée, cela dépendra du nombre de doses que nous recevrons, » A déclaré le directeur de l’AIIMS, Randeep Guleria.

À Delhi, environ trois agents de santé lakh, qui seront les premiers à recevoir une dose, et près de six agents de première ligne lakh, totalisant environ neuf lakh, font partie des groupes prioritaires pour se faire vacciner.

La capitale nationale a enregistré 306 COVID-19 frais lundi, le plus bas depuis plus de sept mois, alors même que le taux de positivité est resté bien inférieur à 1%.

Le nombre d’infections dans la ville s’élevait à 6,3 lakh et le nombre de morts à 10 666 avec 13 nouveaux décès, selon les données officielles.

