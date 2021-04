Plus de 15000 personnes ont signé une pétition pour Days Gone 2

Une pétition de Change.org demandant à Sony d ‘«approuver» Days Gone 2 fait le tour en ligne depuis quelques jours. Au moment de l’écriture, il se situe au-dessus de 15 000 signatures, et il grimpe assez rapidement.

La pétition elle-même répond aux nouvelles récentes selon lesquelles Sony ne donnerait pas le feu vert à la supposée suite de Days Gone (qui allait apparemment avoir des éléments de coopération et de partage du monde). On pense que le développeur principal Sony Bend travaille maintenant sur quelque chose de nouveau à la place.

Mais comme nous l’avons déjà noté à plusieurs reprises, Days Gone est un favori des fans. En fait, 72% de nos lecteurs ont déclaré qu’ils achèteraient Days Gone 2 « day one ». Le jeu original a rencontré des critiques plutôt tièdes au lancement, mais de nombreux fans de PlayStation ont rapidement fait l’éloge de l’aventure du monde ouvert. Malheureusement pour le protagoniste Deacon St.John et ses copains, Sony ne voit clairement pas beaucoup de potentiel à revenir dans cet univers – même s’il est heureux de porter le jeu sur PC.

Et nous avons donc des pétitions comme celle-ci. Bien qu’il soit agréable de voir des gens se rassembler pour une cause commune, la réalité de la situation est qu’il faudra probablement beaucoup plus qu’une pétition pour faire changer d’avis une grande entreprise comme Sony. Pourtant, la réaction des fans à toute cette situation va sans aucun doute remonter le moral de ceux qui ont travaillé sur Days Gone. Qui sait, la propriété infestée de freaker pourrait revenir un jour.