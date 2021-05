Plus de 10000 fans de l’Eurovision signent une pétition pour que les Frock Destroyers représentent le Royaume-Uni en 2022

Salvia Acérola Bio 1000 15 comprimés

Description : Acérola du laboratoire Salvia est un complément alimentaire riche en Vitamine C d'origine naturelle. L'acérola est une petite cerise d'Amérique du Sud qui contient 100 fois plus de vitamine C que l'orange. Cette vitamine C d'origine naturelle contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. Elle aide à réduire la fatigue et à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Le plus Salvia : Ne contient que de la vitamine C d'origine naturelle, sans acide ascorbique. La qualité de l'acérola sélectionnée par Salvia garantit un goût très agréable, et le maximum de vitamine C d’origine naturelle. Conseils d'utilisation : Prendre 1 comprimé par jour, le matin. Ne pas dépasser la dose journalière conseillée. Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Garder hors de la portée des jeunes enfants. Composition : Acérola bio, sucre de canne bio, maltodextrine bio, carbonate de magnésium, extrait de citron bio,silice colloïdale Pour 1 comprimé : Acérola bio (1000mg) = 175mg de vitamine C d'origine naturelle, représentant 212,5% des AJR (Apports journaliers Recommandés). Conditionnement : Tube de 15 comprimés.