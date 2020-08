Plus de 1000 nouvelles infections: l’Italie récupère le virus

Le gouvernement italien ferme le pays pendant deux mois dans la lutte contre Corona. Presque rien ne fonctionne plus. Mais maintenant, les chiffres augmentent à nouveau. Les vacanciers de retour ont le virus dans leurs bagages. Les avertissements sont urgents.

Pour la première fois en plus de trois mois, l’Italie signale plus de 1000 nouvelles infections corona en 24 heures. Selon le ministère de la Santé, au total 1071 nouveaux cas ont été signalés. Plus récemment, plus de 1000 infections ont été enregistrées en une journée à la mi-mai. Le nombre de cas corona signalés en Italie augmente régulièrement depuis des jours – passant de 642 mercredi à 845 jeudi et 947 vendredi et maintenant plus de 1000.

La capitale Rome a fait état d’un record: 215 nouvelles infections ont été enregistrées en un jour, plus que jamais depuis le début de la pandémie corona. Six personnes sur dix nouvellement infectées sont des rapatriés en vacances, a déclaré Alessio D’Amato de l’autorité sanitaire de la ville. Près de la moitié d’entre eux étaient revenus de Sardaigne.

Selon D’Amato, la plupart des nouveaux cas sont des jeunes sans symptômes. Il a exhorté les jeunes rapatriés à être extrêmement prudents et à rester à l’écart de leurs proches pendant qu’ils attendaient le résultat du test. La chaîne de l’infection doit être rompue d’urgence et le virus ne doit pas se propager dans les familles.

L’Italie a été le premier pays d’Europe à être durement touché par la pandémie corona. À ce jour, 257 000 infections par le virus y ont été détectées. 35 000 personnes sont mortes. Un verrouillage strict de deux mois a commencé en Italie en mars, après quoi les exigences corona n’ont été que lentement et progressivement assouplies.