Plus de 1 000 personnes veulent poursuivre Samsung pour la qualité de ses téléphones pliables

Un groupe de Polonais envisagent de poursuivre Samsung en raison des problèmes de qualité de leur Galaxy Z

Un groupe d’utilisateurs de Samsung Galaxy Z pas trop content des terminaux pliables de marque, ils pensent porter plainte contre Samsungfaisant référence aux problèmes de qualité des appareils et au prétendu manque d’efficacité des services de réparation officiels de l’entreprise.

Les consommateurs concernés, qui se plaignent de la dommages à vos appareils peu de temps après les avoir acquis, ils ne sont pas tout à fait d’accord pour que Samsung sorte le coffre du grande durabilité des dernières générations de sa famille de dispositifs de pliage.

Les personnes concernées se plaignent de l’inaction du service client de Samsung

Comme ils l’ont indiqué dans le portail d’information polonais installéde plus en plus de propriétaires d’appareils de la famille Galaxy Z décident de rejoindre le initiative de déposer un recours collectif contre Samsungalléguant leur mécontentement quant à la qualité des produits qui, rappelons-le, ont un prix supérieur à 1 000 euros, et frôlent même les 2 000 dans le cas des modèles de la série Galaxy Z Fold.

Actuellement là plus de 1100 membres qui se plaignent surtout de problèmes de film de protection qui recouvre l’écran des appareils. Ils indiquent qu’à l’usage, il finit par remonter de la part de la charnière centrale.

Samsung, pour sa part, assure que Les clients concernés doivent signaler immédiatement à l’un des centres de service agréés, où le film protecteur sera remplacé gratuitement dans la période de garantie. Cependant, l’expérience de certains consommateurs est loin de ce à quoi on s’attendait, et ils assurent que la réparation sous garantie a été refusée après avoir utilisé ces services.

Pour le moment, il n’est pas clair si le procès se poursuivra. Samsung, de son côté, n’a pas non plus commenté cette affaire.

Quoi qu’il en soit, si une chose est claire, c’est que la durabilité des mobiles pliants continue d’être une question controversée, et peu importe à quel point Samsung et le reste des entreprises travaillent dur pour améliorer l’image de leur pliables En ce qui concerne la résistance, l’expérience des utilisateurs qui décident de donner une chance à ce type d’appareil semble très différente de ce qu’on nous avait promis.

