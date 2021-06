Plus d’attente : Netflix permet déjà de regarder un film même s’il n’a pas fini de télécharger

Netflix a longtemps permis de télécharger des contenus depuis la plateforme pour les consulter hors ligne, une fonction idéale lorsque l’on voyage et que l’on n’a pas de connexion Internet (dans un avion par exemple). La fonction est utile, sans doute, mais elle a eu un petit gros problème : si le film n’a pas fini de se télécharger, il n’a pas pu être vu, pas même le fragment qui avait été téléchargé.

Mais si on parle au passé c’est parce que l’entreprise vient de mettre à jour l’application pour le permettre. Depuis maintenant, On peut voir un film ou un chapitre d’une série même s’il n’a pas fini de télécharger. De cette façon, si le film a été téléchargé à 50 % avant de monter dans l’avion ou de passer hors ligne, nous pouvons voir le film à mi-chemin.

Pas complètement téléchargé, mais au moins ça a l’air un peu

Quoi le contenu est téléchargé à moitié C’est quelque chose qui peut nous arriver si le réseau WiFi que nous utilisons est très lent (ce qui est typique des espaces bondés tels que les aéroports ou les gares) ou si nous manquons de données mobiles (lorsque nous montons dans un avion ou passons par certains dans le train, par exemple).

L’idée de Netflix est simple : si l’utilisateur a téléchargé un fragment du contenu il vaut mieux être capable de voir ledit fragment que de ne rien voir du tout. D’où cette fonction (téléchargement partiel) qui, d’ailleurs, ne vient pas seule.

Si nous avons téléchargé un film à 50% et que nous sommes hors ligne, nous pouvons voir que 50% hors ligne. Lorsque nous revenons en ligne, l’application Netflix téléchargera la partie restante et nous pouvons voir la partie manquante pendant la fin du téléchargement.

Selon Netflix, le téléchargement partiel est disponible dès maintenant sur les téléphones et tablettes Android et ils vont commencer à le tester sur iOS. Ce n’est pas la seule amélioration que Netflix a apportée récemment à son application, puisqu’il y a quelques semaines, elle a déployé la fonction « Play Something » qui, en gros, met tout ce que, selon notre histoire et nos goûts, Netflix pense que nous pourrions aimer.