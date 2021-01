Plus compact, agile et… rapide. Nous avons déjà conduit le nouveau Land Rover Defender 90

Neuf mois après 110, le Land Rover Defender 90 trois portes, au prix d’environ 6500 euros moins cher (en moyenne) et d’une longueur totale rétrécie à 4,58 m (y compris la roue de secours), soit 44 cm de moins que la cinq portes. Il est disponible avec une configuration de cinq ou six sièges (3 + 3).

Malgré le design extérieur globalement modernisé, il est tout à fait évident qu’il s’agit du Defender du troisième millénaire. Même ceux qui ne connaissent pas les lignes angulaires classiques de la carrosserie remarqueront instantanément le nom en relief sur le capot, répété sur les deux ailes avant à l’arrière et sur les moulures de seuil de porte.

Les sections verticales avant et arrière ont été conservées (malgré une aérodynamique gênante, par opposition au fond plat de la voiture qui la favorise) et il est encore possible de fixer une grande quantité d’artefacts à la carrosserie afin que ses aptitudes à atteindre partout de mieux en mieux. Ceci tout en conservant sa capacité à tirer 3,5 tonnes (avec remorque verrouillée, 750 kg déverrouillée) avec son crochet à l’arrière.

90 et 110? Les désignations 90 et 110, qui définissent respectivement les carrosseries à trois et cinq portes, renvoient à l’histoire du Defender. Les valeurs indiquaient l’empattement en pouces du modèle d’origine: 90 « correspond à 2,28 m et 110 » à 2,79 m. Les dénominations restent dans le nouveau modèle, mais sans correspondance d’empattement: le nouveau Defender 90 mesure 2,587 m (102 « ) et le Defender 110 mesure 3,022 m (119 »).

Plus de découverte et «moins» de défenseur

La construction entièrement nouvelle et la philosophie générale du véhicule le rapprochent désormais du Discovery, avec lequel il partage la monocoque et la structure de la carrosserie (principalement en aluminium), ainsi que la suspension indépendante et l’arsenal complet des systèmes d’aide à la conduite. .

Les moteurs, tous couplés à la transmission automatique à huit rapports et à quatre roues motrices, sont également bien connus. La gamme commence avec un diesel de 3,0 l et six cylindres en ligne avec 200 ch, et des versions supplémentaires de 250 ch et 300 ch (tous les semi-hybrides 48 V); puis il y a un bloc essence de 2,0 l et quatre cylindres de 300 ch (le seul sans être semi-hybride) et un autre avec un six cylindres essence en ligne de 3,0 l qui donne 400 ch (semi-hybride 48 V) .

Les versions top vous font patienter un peu plus longtemps: un hybride est en cours de finalisation brancher (P400e avec 404 ch, déjà disponible en 110) et une version plus sportive, 525 ch, profitant du fait qu’il y a assez de place pour le bloc vétéran 5.0 V8 avec compresseur sous ce capot (il reste à voir si ces deux versions seront disponibles aussi bien dans le 90 comme 110).

Bonnes vues sur la ville et la campagne

Grâce aux énormes poignées du cadre de porte, n’importe qui peut se «soulever» dans ce 4 × 4 à garde au sol élevée, pour commencer à apprécier la position de conduite élevée. La combinaison de sièges hauts, d’une carrosserie basse et d’une grande surface vitrée se traduit par une très bonne visibilité vers l’extérieur.

Même la présence de la roue de secours «à l’arrière» et de grands appuis-tête ou bagages empilés jusqu’au plafond n’enlève rien à la vue arrière, car Defender dispose d’une projection d’image innovante et utile capturée par une caméra arrière haute définition, monté en position élevée, d’une simple pression sur un bouton, le rétroviseur intérieur sans cadre n’est plus un miroir conventionnel et prend la fonction d’un écran numérique. Ce qui améliore grandement le champ de vision postérieur:

Les montants arrière et la roue de secours disparaissent du champ de vision, plus large de 50 °. L’appareil photo 1,7 mégapixels projette une image bien définie dans des conditions de faible éclairage et dispose d’un revêtement hydrophobe pour maintenir ses performances lors du guidage sur des sols humides et boueux.

Moins d’espace et moins de bagages que le 110…

Il n’y a guère l’impression de voyager en classe affaires dans la deuxième rangée de banques. Grâce aux sièges «Easy Entry», «l’embarquement» est relativement facile et même un adulte de 1,85 m de hauteur s’adapte sans aucune restriction.

La première rangée offre le même espace généreux pour la tête et les épaules que la version 110 (ainsi que le siège central dans la version à six occupants, adapté à une personne plus petite ou à utiliser sur de courts trajets), mais la deuxième rangée perd 4 cm et 7 cm dans ces deux mesures, respectivement. Sur le plancher de l’habitacle, ainsi que dans le coffre, il y a du caoutchouc pour faciliter le nettoyage.

Avec un volume de chargement de 397 l (extensible jusqu’à 1563 litres avec le dossier de la banquette arrière rabattu), le coffre est naturellement plus petit que le Defender 110 (qui agrandit 231 l dans une configuration sept places) jusqu’à 916 l avec cinq sièges et 2233 l avec seulement les avant en service), mais il est assez large pour les courses mensuelles.

… Mais plus d’agilité et de meilleures performances

Le Land Rover Defender 90 dispose des mêmes vastes aides électroniques pour atteindre «l’infini et au-delà», comme le capteur de profondeur qui vous permet de savoir si le Defender «aura un pied» avant d’entrer dans l’eau, même s’il est capable de passer à travers voies navigables jusqu’à 900 mm (850 mm avec ressorts hélicoïdaux au lieu de ressorts pneumatiques) – cela n’a pas de sens de se mouiller si la profondeur dépasse cette valeur.

La compatibilité du Defender 90 avec l’habitat urbain a évolué de façon exponentielle et même s’il a élargi ses compétences pour conquérir des terrains inhospitaliers, l’une des grandes avancées est précisément celle de mieux s’intégrer dans la vie quotidienne lorsque vous n’avez pas à faire Indiana Jones.

Cette variante courte, équipée ici du moteur à essence de 400 ch, est tout aussi confortable sur autoroute que sur routes secondaires et sinueuses, vous invitant à profiter d’une conduite compétente et à profiter du châssis plus dynamique dans cette version trois portes, tout en conservant une importante réserve de confort, la version X, haut de gamme, utilise des amortisseurs électroniques et des ressorts pneumatiques. Nonobstant le fait que, contrairement aux SUV modernes, il y a clairement une tendance plus évidente pour le corps à orner dans les courbes et les ronds-points (nous sommes dans un 4 × 4 grand et «boxy», «à l’ancienne»).

L’agilité globale supérieure par rapport à la 110 contribue également au poids réduit (116 kg de moins), à la carrosserie plus courte et à l’empattement plus court (le diamètre de braquage est réduit de 1,5 m). En termes de vitesse, soyez prêt à défier n’importe quelle GTI compacte (les 550 Nm au pied droit de 2000 à 5000 tr / min sont utiles), comme on peut le voir sur le sprint 0-100 km / h en seulement 6,0 s ou la vitesse maximale de 209 km / h.

La boîte automatique à huit rapports ZF fait bon usage de la poussée électrique modérée aux accélérations intermédiaires, tout en étant capable de réagir pour offrir une conduite (plus) sportive lorsque l’on met le sélecteur en position S et sa douceur est appréciée en des situations plus délicates à travers le pays.

Le «chant» du moteur six cylindres ressemble à une musique de fond à basse fréquence, sans être trop intrusif dans l’habitacle, dont l’isolation phonique n’a rien à voir avec celle de son prédécesseur. Les freins nécessitent un certain temps d’adaptation du système de freinage régénératif – ce qui rend la partie initiale de la course de la pédale moins d’intervention que prévu – mais ils le font plus tard en termes de puissance et de résistance à la fatigue.

Côté consommation, il est plus raisonnable d’avoir des moyennes de l’ordre de 15 l / 100 (au-dessus des 12,0 annoncés), même sans «débauche» majeure au volant.

Spécifications techniques

Land Rover Defender 90 P400 AWD Auto MHEV Moteur Position Front longitudinal Architecture Cylindres 6 V Capacité 2996 cm3 Distribution 2 acc; 4 soupapes par cylindre (24 soupapes) nourriture Inj. Direct, Turbo, compresseur, refroidisseur intermédiaire Ratio de compression 10,5: 1 Puissance 400 ch entre 5500 et 6500 tr / min Binaire 550 Nm entre 2000-5000 tr / min Diffusion Traction À quatre roues Boîte de vitesses Automatique à huit rapports (convertisseur de couple) Châssis Suspension FR: triangles indépendants, à double chevauchement, pneumatiques; TR: indépendant, multi-bras, pneumatique Freins FR: disques ventilés; TR: disques ventilés Direction Assistance électrique Diamètre de braquage 11,3 m Dimensions et capacités Comp. x Larg. x Alt. 4583 mm (4323 mm sans 5ème roue) x 1996 mm x 1969 mm Longueur entre les axes 2587 millimètre Capacité valise 397 à 1563 l Capacité de dépôt 90 l roues 255/60 R20 Poids 2245 kg (UE) Versements et consommation Vitesse maximum 191 km / h; 209 km / h avec roues de 22 ″ en option 0 à 100 km / h 6,0 s Consommation combinée 11,3 l / 100 km Émissions de CO deux 256 g / km Compétences 4 × 4 Attaque / Sortie / Angles Ventral 30,1 ° / 37,6 ° / 24,2 °; Max.: 37,5 ° / 37,9 ° / 31 ° Capacité Ford 900 millimètres Hauteur du sol 216 mm; Hauteur max .: 291 mm

Auteurs: Joaquim Oliveira / Press-Inform