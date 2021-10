Pluies de météores : voici une liste des événements célestes d’octobre à surveiller

in

Au mois d’octobre, les astronomes et les jeunes astronomes vont se régaler car il y a une longue liste d’événements passionnants alignés. De Mercure atteignant son apogée matinale à la pluie de météores des Draconides, octobre sera un délice pour les astronomes.

Vous trouverez ci-dessous les dates et les détails liés à tous ces événements astronomiques :

1er octobre : Astéroïde 40 Harmonia en opposition – Ce mois-ci, une constellation populaire appelée Cetus aura lieu. Le premier événement est l’astéroïde 40 Harmonia. Il s’agit d’un grand astéroïde de la ceinture principale qui est étonnamment rond en raison des normes des météores. Il est mieux vu en opposition lorsque le soleil, la terre et l’astéroïde sont fortement éclairés.

5 octobre : pic de la pluie de météores des camélopardalides – Parmi les nombreuses constellations, Camelopardalis est l’une des plus ignorées du ciel nocturne. C’est une grande constellation qui représente une girafe. Il culminera dans la nuit du 5 octobre, cette année. De plus, les camélopardalides ne sont pas les plus actifs, mais la nouvelle lune de ce jour en fera une nuit parfaite pour observer les étoiles.

8 octobre : pic de la pluie de météores draconides – Cette constellation de l’hémisphère nord sera vue près de l’étoile brillante de Vega. Le nom Draconid Meteor Shower vient du nom de constellation Draco, le dragon. Ce jour-là, la pluie de météores devrait culminer à cause de la lune relativement jeune. Ainsi, les meilleures perspectives d’observation seront avant l’aube ou après le crépuscule.

9 octobre : Approche rapprochée de la Lune et de Vénus – Ce jour-là, une Lune de trois jours se rapprochera de Vénus. Ils apparaîtront à seulement 2°51′ l’un de l’autre dans le ciel. Le meilleur moment pour le voir sera lorsque le crépuscule s’estompe.

10 octobre : Pic de la pluie de météores du sud de la Tauride – Malgré le nom Southern Taurid, cette pluie de météorites sera en fait visible dans l’hémisphère nord. Il a été nommé Southern Taurids en raison d’une scission dans la pluie de météores des Taurids. Ce jour-là, les astronomes peuvent voir un maximum de 5 météores par heure.

11 octobre : Pic de la pluie de météores δ-Aurigid – Les observateurs des étoiles verront un autre délice alors que la pluie de météores δ-Aurigid culminera et sera visible dans la nuit du 11 octobre.

14 octobre : Approche rapprochée de la Lune et de Saturne – Ce jour-là, Saturne apparaîtra près de la Lune. Ces deux objets célestes apparaîtront à seulement 3°56′ l’un de l’autre dans le ciel. De plus, le premier quartier de la Lune en fera une belle perspective d’observation.

15 octobre : Approche rapprochée de la Lune et de Jupiter – Le lendemain, Jupiter aura la chance d’apparaître au plus près de la Lune. Cette nuit sera une belle occasion de voir ces deux objets du système solaire à proximité.

17 octobre : Eris dans l’opposition – Eris massive et distante atteindra l’opposition dans la nuit du 17 octobre. Il apparaîtra brillant dans le ciel nocturne.

18 octobre : Pic de la pluie de météores -Géminides – Ce sera le meilleur moment pour voir des météores. Ce jour-là, la pluie de météores ε-Geminid sera visible et culminera à un ZHR maximum de 3 par heure. Il sera facile de le repérer avec un petit croissant de lune croissant.

21 octobre : Pic de la pluie de météores orionides – Ce sera la meilleure nuit d’octobre lorsque les Orionides sont faciles à repérer car ils proviennent d’un point du ciel nocturne près de la constellation d’Orion. Cette nuit-là, la lune sera située dans le ciel austral et il y aura trop d’interférences lumineuses. Le meilleur moment pour regarder la douche Orionid sera de 3 h 30 à 5 h 00, selon le rapport du guide du tourisme spatial.

24 octobre : Mercure atteint son apogée matinale – Le matin même, on peut apercevoir Mercure alors qu’il atteint son point culminant dans le ciel. Ce jour-là, Mercure atteindra un pic de 17° au-dessus de l’horizon oriental et sera visible à l’œil nu.

24 octobre : Pic de la pluie de météores Leonis Minorids – Ce sera la dernière chance d’apercevoir une pluie de météores en octobre. N’oubliez pas de garder les yeux ouverts pour les étoiles filantes aussi. De plus, pendant les heures précédant l’aube, la pluie de météores Leonis Minorid sera visible et culminera dans le ciel. Cette pluie de météores apparaît de la constellation du Lion avec un régule brillant.

