Pluie de météores surprise! Les «  étoiles filantes  » de «  Finlay-id  » apparaîtront pour la première fois en 2021.

Un jamais vu pluie de météorites saupoudrera de minuscules morceaux de poussière de comète au-dessus des régions les plus méridionales de la Terre pendant une brève période plus tard cette année.

La pluie de météores « Finlay-id », qui durera environ 10 jours cet automne, apparaîtra sur les latitudes sud avec peu de masse continentale. « Cela en fait non seulement une pluie de météores intéressante, mais aussi une pluie de météores très difficile à observer », Diego Janches, astrophysicien de recherche à la NASA. Centre de vol spatial de Goddard à Greenbelt, Maryland, a déclaré 45secondes.fr dans une interview.

Janches pense que la douche émanera de la constellation Ara (l’autel), mais son rayonnement exact – le point d’où les météores semblent provenir – n’est pas clair car il s’agit d’un tout nouvel événement. Les prévisions indiquent que les Finlay-ids pourraient commencer vers la fin septembre et culminer le 7 octobre, selon Janches.

Cette série d’images de la comète 67P / Churyumov-Gerasimenko a été capturée par la caméra à angle étroit OSIRIS du vaisseau spatial Rosetta le 12 août 2015, quelques heures avant que la comète n’atteigne le périhélie, soit le point le plus proche du soleil le long de ses 6,5 ans. orbite. (Crédit d’image: ESA / Rosetta / MPS / UPD / LAM / IAA / SSO / INTA / UPM / DASP / IDA)

Comment une nouvelle pluie de météores est possible

Alors que la Terre fait son chemin autour du soleil, la planète voyage parfois à travers des nuages ​​de débris laissés par comètes et astéroïdes . Les particules interagissent avec l’atmosphère terrestre et produisent des «étoiles filantes», et généralement, ces nuages ​​restent plus ou moins au même endroit, permettant à la Terre de traverser chaque nuage de débris unique une fois par an. C’est pourquoi de grandes pluies de météores, comme le Perséides et le Géminides , sont des occurrences annuelles.

Mais la pluie de météores Finlay-id est probablement un événement ponctuel, a déclaré Janches, et si cela se produit plusieurs fois, cela ne se produira toujours pas chaque année. La nouvelle pluie de météores tire son nom de la comète 15P / Finlay d’environ 2 kilomètres de large. Il pourrait y avoir une poche cachée de poussière de la comète Finlay qui se heurtera à la Terre dans des années, mais les astronomes ne savent toujours pas comment, le cas échéant, cela pourrait apparaître alors.

Une pluie de météores à un seul coup est possible car l’orbite d’un flux de poussière change de forme et de taille avec le temps. Parce que le matériau pénètre dans l’espace après être tombé en cascade sur une comète, le chemin d’origine du nuage de débris à travers le système solaire est le même que l’orbite de la comète. Cependant, à mesure que les particules de débris commencent à ralentir, la forme de l’orbite des débris se resserre, passant d’une orbite de forme ovale à un chemin plus circulaire, a déclaré Janches. C’est le phénomène qui crée une pluie de météores là où elle n’existait pas auparavant dans l’atmosphère terrestre.

Les forces du système solaire affectent le voyage de la poussière d’une comète. Les petits granules lâches de la comète Finlay sont ralentis par le vent solaire – le flux de particules chargées émanant du soleil – et leurs trajectoires sont influencées par les perturbations gravitationnelles de Jupiter et du soleil. La petite taille des granules les rend particulièrement sensibles à ces effets, provoquant la dérive des minuscules taches de la comète Finlay dans la trajectoire orbitale de la Terre.

Les chercheurs de la NASA utilisent les informations dont ils disposent pour faire des prédictions sur la manière dont le nuage de poussière interagira avec la Terre. Un grand objectif est de déterminer comment ces modèles peuvent informer les futures surprises de météores, selon Janches.

« La question est de savoir quel modèle est le bon? » Dit Janches. « Et, si nous avons bien fait les choses, pouvons-nous utiliser ce modèle pour prédire les choses futures? Ce qui est très important, non seulement scientifiquement, mais aussi sur le plan opérationnel, car nous voulons savoir s’il y aura des pluies de météores dans le futur. être prudent avec. »

Dans cette exposition de 30 secondes du photographe de la NASA Bill Ingalls, un météore traverse le ciel lors de la pluie annuelle de météores Perseid le 12 août 2016 à Spruce Knob, en Virginie-Occidentale. (Crédit d’image: Bill Ingalls / NASA sur The Commons / Flickr)

Observer les Finlay-ids

Avec cette pluie de météores, ne vous attendez pas à voir tout un tas « d’étoiles filantes » à la fois.

« Ce sera une pluie de météores difficile à observer, car les météores vont être très lents », a déclaré Janches.

La vitesse compte. Lorsque les spectateurs voient une «étoile filante», ils n’observent pas la particule réelle. «Nous observons soit la lumière produite lorsqu’ils interagissent avec l’atmosphère, soit l’ionisation qu’ils produisent lorsqu’ils interagissent avec le atmosphère », A déclaré Janches. Les observations radar détectent l’ionisation du météore (lorsque ses atomes gagnent ou perdent des électrons), et des caméras optiques ou à l’œil nu voient sa lumière. Une vitesse d’entrée lente, comme l’estimation de la vitesse Finlay-id de 6,8 miles par seconde ( 11 km / s), il est difficile pour l’un ou l’autre de ces phénomènes de se produire.

Pour voir les météores Finlay-id, vous aurez besoin d’un instrument capable de détecter ces particules lentes et de la taille d’un grain de sable lorsqu’elles pénètrent dans l’atmosphère terrestre. Vous devez également être situé loin au sud. Certains visionnages de Finlay-id pourraient avoir lieu en Afrique du Sud ou en Nouvelle-Zélande, mais Janches pense que son instrument, situé dans le cône sud de l’Argentine, est le mieux placé pour cette tâche.

Une image satellite de la NASA en couleurs vraies, prise en 2003, de l’archipel de la Terre de Feu dans la partie la plus méridionale de l’Amérique du Sud. (Crédit d’image: Équipe d’intervention rapide au sol MODIS / GSFC de la NASA)

À près de 54 degrés de latitude sud, le Radar météore agile sud de l’Argentine (SAAMER) au Station astronomique Rio Grande (EARG) en Terre de Feu est l’instrument le mieux situé pour visualiser les Finlay-ids. L’archipel de la Terre de Feu à la pointe du cône sud-américain constitue la majeure partie de la masse continentale qui existe à cette latitude.

En plus de ses collaborateurs en Argentine et à la NASA Goddard, Janches a déclaré que les observations de Finlay-id soutiendront des projets au Centre d’ingénierie et de sécurité de la NASA au Langley Research Center en Virginie, au Marshall Space Flight Center de la NASA en Alabama et au Johnson Space Center de la NASA au Texas. Il peut également y avoir une certaine participation internationale; Janches a déclaré que les représentants de l’Observatoire de Paris ont manifesté leur intérêt pour le placement d’instruments à Rio Grande.

Suivez Doris Elin Urrutia sur Twitter @salazar_elin. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.