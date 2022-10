Pluie d’actualités sur WhatsApp : 6 changements intervenus ces derniers jours

Les avatars WhatsApp ne sont qu’une des grandes innovations qui arrivent dans l’application de messagerie.

La semaine dernière a été particulièrement chargée avec nouvelles pour WhatsApp, qui débarquaient à chaque mise à jour de l’application de messagerie. Petit à petit, de plus en plus de fonctions et d’améliorations sont ajoutées à l’application, et comme d’habitude, nous allons revoyez-les tous.

Sans aucun doute, la nouveauté la plus importante a été l’arrivée des avatars sur WhatsApp. Cette fonction permet aux utilisateurs de l’application de créer leur propre rendu 3d pour l’utiliser comme photo de profil, créer un pack d’autocollants personnalisés et, à l’avenir, l’utiliser comme « masque » dans les appels vidéo.

Mais ce n’est pas la seule grande nouveauté apportée à l’application. En plus de son atterrissage, nous avons pu assister à l’arrivée de nombreux autres changements intéressants.

Avatars, commentaires sur les messages transférés et plus de nouvelles à venir sur WhatsApp

avatars – WhatsApp Beta 2.22.23.9 pour Android : vous permet de créer un avatar 3D personnalisé et de l’utiliser comme photo de profil ou de générer votre propre pack d’autocollants. Contrôle de la vitesse des mémos vocaux – WhatsApp Beta pour Windows : option qui permet d’accélérer la lecture des notes vocales dans la version de WhatsApp pour Windows. Auparavant, cette option était déjà disponible sur toutes les autres plateformes. Transférer des messages avec des commentaires – WhatsApp beta 2.22.23.9 pour Android : possibilité d’ajouter des commentaires aux fichiers transférés vers d’autres chats. Enquêtes dans des chats individuels – WhatsApp beta 2.22.23.12 pour Android et WhatsApp beta 22.22.0.75 pour iOS : option en développement découverte par WABetaInfo qui vous permet de créer des sondages dans des discussions individuelles avec une autre personne. Mute automatique dans les chats avec de nombreux participants – WhatsApp pour Android : fonction en cours de développement qui servira à faire automatiquement taire les groupes WhatsApp dans lesquels il y a plus de 256 participants. Quoi de neuf dans l’interface – WhatsApp pour Android : ajustements et modifications de l’interface de WhatsApp pour Android, qui adaptent le design aux lignes esthétiques de Google Material.

Ce sont quelques-uns des de meilleurs changements qui ont atterri sur WhatsApp au cours des dernières semaines. L’application est constamment mise à jour pour introduire de nouvelles fonctionnalités, nous vous recommandons donc de rester à l’écoute des dernières fonctionnalités et améliorations, ainsi que de maintenir WhatsApp à jour avec la dernière version disponible.

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂