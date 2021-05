Plongée en profondeur sur les performances du «  Tiger Lake H  » de 11e génération: Intel revient dans le jeu

Whoa les gens, ne vous dirigez pas vers le parking parce que ce jeu de balle n’est pas encore terminé. Bien sûr, vous avez regardé les anciens processeurs Intel de classe H de 10e génération se faire exploser tout l’après-midi par l’équipe Ryzen, mais l’entraîneur vient de donner le signal et la nouvelle recrue d’Intel se réchauffe dans l’enclos des releveurs: la 11e génération » Processeurs Tiger Lake H ”pour les jeux et les ordinateurs portables créatifs.

Contrairement aux puces Comet Lake de 10e génération, autrefois géniales, mais qui auraient dû être retirées il y a deux saisons, Tiger Lake H dispose de véritables nouveaux cœurs et repose sur la technologie 10 nm la plus avancée d’Intel «Super Fin».

Vous pouvez en savoir plus sur la gamme de processeurs de Tiger Lake H ici et explorer tous les nouveaux ordinateurs portables de 11e génération annoncés jusqu’à présent, mais plutôt que de yakety yak, découvrons à quel point la nouvelle puce de 11e génération est rapide.

Comment (et quoi) nous avons testé

Gigaoctet L’Aorus 17G mis à jour comprend le nouveau processeur Intel Core i7-11800H 10 nm 8 cœurs de 11e génération et un GPU pour ordinateur portable Nvidia GeForce RTX 3080 de 105 watts.

Pour ce faire, nous avons mis la main sur le nouvel ordinateur portable Aorus 17G de Gigabyte. À l’extérieur, c’est essentiellement le même que le modèle précédent basé sur la 10e génération, mais l’Aorus 17G que nous testons aujourd’hui intègre le processeur Core i7-11800H à 8 cœurs de 11e génération. Il contient le même GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3080 avec un TGP de 105 watts que la version précédente, mais il est connecté au Tiger Lake de 11e génération via PCIe Gen 4, plutôt qu’à la connexion Gen 3 plus lente utilisée par l’ancien processeur d’Intel . La puce de 11e génération a suffisamment de voies PCIe de rechange pour que Gigabyte associe ce GPU à un Samsung PM9A1 rapide de 1 To sur le bus de génération 4 également. Enfin, contrairement au modèle Core i7 précédent, Gigabyte utilise 32 Go de mémoire DDR4 / 3200 au lieu de DDR4 / 2933 – une limitation étrange du dernier processeur. Vous pouvez voir les nombreuses voies PCIe qu’Intel a placées dans le Tiger Lake H ci-dessous.

Intel Contrairement aux puces AMD, le Tiger Lake H offre une prise en charge PCIe Gen 4 et de nombreuses autres.

Pour comparer les ordinateurs portables, nous n’avons recherché que des configurations de processeurs à 8 cœurs – aucun ordinateur portable à 6 ou 4 cœurs n’est autorisé.

Asus ROG Zephyrus G14 avec Ryzen 9 4800HS, GeForce RTX 2060 Max-Q et 16 Go de DDR4 / 3200. Il a un écran de 14 pouces et un poids de 3,6 livres.

Asus ROG Flow X13 avec Ryzen 9 5980HS, GeForce GTX 1650 Max-Q, 32 Go de LPDDR4X / 4266. Il a un écran de 13 pouces et un poids de 3 livres.

Asus Strix G17 avec Ryzen 9 5900X, GPU GeForce RTX 3080 pour ordinateur portable avec un TGP de 130 watts et 32 ​​Go de DDR4 / 3200. Il a un écran de 17,3 pouces et un poids de 6 livres.

Gigabyte Aorus 17G avec Core i7-10870H, GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3080 avec un TGP de 105 watts et 32 ​​Go de DDR4 / 2933. Il a un poids d’écran de 17,3 pouces de 6,1 livres.

Dell XPS 17 9700 avec Core i7-10875H, GeForce RTX 2060 Max-Q et 32 ​​Go de DDR4 / 3200. Il a un écran de 17 pouces et un poids de 4,6 livres.

Tous les ordinateurs portables exécutent Windows 10 2H02 19042.928 ainsi que les derniers pilotes et BIOS disponibles directement auprès des fabricants. Bien que nous ayons testé les différents états d’alimentation de chaque ordinateur portable dans leurs propres évaluations individuelles, nous nous en tenons aujourd’hui uniquement au plan de performances et aux paramètres de ventilateur les plus sains des ordinateurs portables. Par sain d’esprit, nous entendons les paramètres que la plupart des gens utiliseraient, et non la vitesse du ventilateur à 100%. Pour les ordinateurs portables Asus, c’est le paramètre Turbo de l’ordinateur portable, tandis que le Dell a été testé dans son mode Ultra Performance, et la paire d’ordinateurs portables Gigabyte a été définie sur Boost pour la 10e génération et soit son mode créateur ou jeu pour la version 11e génération. . Le profil de ventilateur des ordinateurs portables Gigabyte a été défini sur Gaming pour tous les tests.

Avant d’aller trop loin dans les chiffres, nous voulons vous avertir que la comparaison d’aujourd’hui concerne principalement les performances du processeur plutôt que les performances de jeu. C’est parce que nous avons rencontré un problème de pilote sur l’Aorus 17G de 11e génération. Il est resté bloqué sur l’un des pilotes Studio de Nvidia (qui tournent autour des optimisations dans les applications de création de contenu) au lieu d’un pilote Nvidia Game Ready. Nous travaillons pour résoudre le problème avec Nvidia et Gigabyte et exécuterons nos résultats de jeu une fois que nous aurons les trois ordinateurs portables 3080 fonctionnant sur le même pilote de jeu.

Un mot sur le poids

Dans les graphiques ci-dessous, vous remarquerez que nous avons inclus le poids total de l’ordinateur portable ainsi que le modèle de processeur. C’est parce que la taille et le poids importent beaucoup dans les ordinateurs portables, et en particulier les ordinateurs portables de jeu. Un ordinateur portable plus grand signifie que vous pouvez avoir plus de refroidissement, ce qui signifie que vous pouvez généralement avoir de meilleures performances.

Asus La taille et le poids d’un ordinateur portable sont importants, vous devriez donc être très impressionné par le petit corps de l’Asus Flow X13 et ses grandes performances grâce à son Ryzen 9 5980HS.

Par exemple, l’ancien Dell XPS 17 9700 pèse environ 4,6 livres et est ultra-mince. Malgré l’utilisation d’une puce de 10e génération avec un numéro de modèle plus élevé, elle a tendance à suivre l’Aorus 17G de 6,1 livres avec son châssis plus robuste de 6,1 livres. Il va sans dire que vous devriez également être vraiment impressionné par l’Asus Flow X13 et son Ryzen 9 5980 dans ces benchmarks car il échange souvent des coups avec le nouveau Core i7-11800H de 11e génération dans le nouvel Aorus 17G de 6,1 livres tout en pesant aussi peu qu’un MacBook Pro M1.

Le dernier point que nous voulons souligner est que la plupart des gros ordinateurs portables ici n’offrent pas seulement des performances de processeur plus importantes, ils offrent également beaucoup plus de puissance graphique avec leurs GPU GeForce RTX 3080 pour ordinateur portable haut de gamme. Le refroidissement de ces versions plus volumineuses peut également gérer plus de puissance de feu GPU.

Performances de modélisation 3D

Nous commencerons là où nous le faisons habituellement: des performances de modélisation 3D à l’aide du populaire benchmark Cinebench R20 de Maxon. Il est basé sur le même moteur utilisé dans le logiciel Cinema4D de la société, vendu à la fois autonome et intégré dans des applications telles qu’Adobe Premiere Pro et After Effects.

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances

La modélisation aime généralement plus de cœurs et des cœurs plus rapides, et vous pouvez voir la faiblesse des processeurs 14 nm de 10e génération d’Intel dans les barres bleu clair ci-dessous. Même un processeur Ryzen 4000 vieux d’un an dans un ordinateur portable beaucoup plus léger que les ordinateurs portables de 10e génération est plus rapide.

La bonne nouvelle cependant, c’est que le Core i7-11800H de 11e génération respire dans le cou du Ryzen 9 4900HX. Non, ce n’est pas plus rapide, mais rappelez-vous qu’il s’agit d’un Core i7 par rapport à une pièce Ryzen 9.

Ensuite, nous passons au Blender 2.92 open-source qui est incroyablement populaire auprès des films indépendants ainsi que des amateurs en raison de son coût: gratuit. Gratuit ne veut pas dire mal cependant et Blender a un énorme succès. Nous utilisons la scène Barbershop pour notre charge de travail, qui est plus intensive que la scène BMW standard que nous avons utilisée auparavant. Le résultat place à nouveau ce monstrueux Ryzen 9 5900HX avec une avance décente, mais ce Core i7-11800H de 11e génération ne fait pas trop mal, en particulier lorsque vous regardez les performances des anciens processeurs de 10e génération qui finissent derniers.

IDG Des barres plus courtes indiquent de meilleures performances.

Ensuite, nous utilisons le nouveau benchmark V-Ray 5 du Chaos Group en mode de rendu CPU pour avoir encore un aperçu des performances multicœurs de ces ordinateurs portables à 8 cœurs. Le nouveau Core i7-11800H de 11e génération est le vainqueur surprise (mais pas de beaucoup). Il franchit la ligne d’arrivée un poil plus vite que la puce Ryzen 9 5900HX. C’est une bonne nouvelle pour Tiger Lake H et encore une fois avant que quelqu’un ne le souligne: il s’agit de la puce Core i7, pas de la version Core i9 à cadence supérieure.

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances.

Notre prochain test est POV-Ray, une application de lancer de rayons qui peut rendre des scènes basées sur des descriptions textuelles. L’application remonte en fait à l’Amiga dans les années 1980, mais elle a été consciencieusement prise en charge et est toujours en service. Contrairement aux tests de modélisation précédents, le Ryzen 9 5900HX offre un avantage considérable de 21% par rapport à la puce Core i7-11800H. Pourtant, la 11e génération offre des améliorations notables par rapport à la 10e génération.

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances.

Nous clôturerons nos tests de modélisation en examinant les performances à un seul thread. Le premier est POV-Ray 3.7, qui place le Ryzen 9 5900HX derrière son frère, le Ryzen 9 5980HS. C’est un peu une surprise étant donné que le HX est la partie déverrouillée et overclockable d’un ordinateur portable de 6 livres, tandis que le Ryzen 9 5980HS est dans un ordinateur portable plus petit de 3 livres. Mais la dissipation de puissance des processeurs diminue considérablement lors de l’exécution d’un seul thread et les ordinateurs portables plus légers sont tout simplement moins contraints dans ces scénarios. Les horloges de suralimentation plus élevées du Ryzen 9 5980HS pourraient bien être ce qu’il faut pour s’imposer ici. Il aide également les pièces de 10e génération d’Intel, qui produisent beaucoup trop de chaleur lorsqu’elles sont soumises à des charges entièrement cœurs. Ce test à un seul thread leur permet enfin de battre cet embêtant Ryzen 9 4800HS.

La nouvelle puce Intel de 11e génération offre certainement une amélioration, mais c’est un domaine dans lequel la version Core i9 vous offrirait certainement plus de performances.

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances.

Nous terminerons avec Cinebench R20 en utilisant un seul thread. Cette vraiment vous montre que nous avons une course ici. Le Core i7-11800H se rapproche du puissant Ryzen 9 5900HX et se heurte au Ryzen 9 5980HS.

O, Core i9-11890, où l’art cependant?

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances.

