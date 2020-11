Pleins feux sur CHAII, Jawsh 685, Paige et MELODOWNZ aux Aotearoa Music Awards – Spotify

Ce week-end, l’événement musical annuel de la Nouvelle-Zélande: les Aotearoa Music Awards. Et cette année est particulièrement unique, puisque Spotify prend le rôle de partenaire officiel de diffusion audio de l’événement. Avec ce nouveau partenariat vient un engagement durable de Spotify envers la communauté des artistes néo-zélandais, et un engagement qui continue d’amplifier les artistes locaux diversifiés et créatifs du pays trouvés sur Spotify.

Ce talent comprend les quatre nominés pour le Prix ​​de l’artiste Spotify Breakthrough, qui ont connu le succès du streaming sur Spotify tout au long de 2020 à l’échelle mondiale. Les nominés incluent le chanteur et Jason Derulo collaborateur Jawsh 685, rappeur-producteur et Artiste RADAR CHAII, auteur-compositeur-interprète Paigeet rappeur-poète MELODOWNZ.

Collectivement cette année, les quatre ont amassé 652,75 millions de flux sur Spotify grâce à un public à la maison et dans le monde entier. Jetez un œil au succès de chaque artiste en streaming à ce jour:

Vous ne pouvez pas attendre les récompenses? Retrouvez CHAII, Jawsh 685, Paige et MELODOWNZ sur la playlist officielle des Aotearoa Music Awards ci-dessous.