Pleine lune du castor de novembre 2020: assistez à une éclipse lunaire et à une quasi-minimune

Novembre pleine lune le 30 novembre subira une pénombre éclipse lunaire , deux jours après avoir atteint l’aphélie, lorsque la lune est la plus éloignée de la Terre.

La lune devient officiellement pleine à 4h30 HNE (9h30 GMT) selon la NASA SkyCal site. Pour les observateurs de New York, la lune se couchera environ deux heures et demie plus tard à 7h07 et se lèvera ce soir-là à 16h48, heure locale.

Selon le Old Farmer’s Almanac, la phase complète de novembre est appelée la pleine lune des castors, comme c’est le cas lorsque les castors se rendaient habituellement dans leurs loges pour l’hiver. Cette lune de castor subira un éclipse lunaire pénombre , c’est-à-dire lorsque la lune pénètre dans la partie extérieure de l’ombre de la Terre, appelée pénombre. Les éclipses lunaires penumbrales sont généralement plus difficiles à remarquer que l’éclipse lunaire totale plus dramatique, car la lune ne devient que légèrement plus sombre (beaucoup de gens pourraient l’appeler une teinte brun jaunâtre, mais la teinte exacte dépend beaucoup des conditions météorologiques et de sa propre perception des couleurs. ).

La lune plongera dans l’ombre extérieure de la Terre lors d’une éclipse lunaire pénombre mineure les 29 et 30 novembre 2020. (Crédit d’image:)

Un aperçu de l’éclipse lunaire de novembre 2020 de l’expert en éclipse Fred Espenak du Goddard Space Flight Research Center de la NASA. (Crédit d’image: F.Espenak / GSFC de la NASA)

Cette éclipse lunaire sera visible de toute l’Amérique du Nord et du Sud, du Pacifique et de l’Asie de la moitié nord du Japon à la Sibérie. En Europe, il ne sera visible que dans les îles britanniques, en Suède, en Norvège et en Finlande.

L’éclipse commence à 07:32 temps universel coordonné; ceci est basé sur le fuseau horaire de Greenwich, en Angleterre. Cela signifie qu’un observateur basé à Londres verra l’éclipse commencer à 7h32, juste avant le coucher de la lune à 7h37 (le lever du soleil n’est pas avant 7h42) À New York, la lune touche l’ombre de la Terre à 2: 32 h; la lune sera à environ 49 degrés au-dessus de l’horizon et l’ombre touchera le coin supérieur gauche du visage de la lune. L’éclipse maximale sera à 4 h 44 et l’ombre pénombre ne couvrira pas complètement la lune; de New York, une section sur la gauche sera toujours entièrement éclairée. L’éclipse se termine à 6 h 54, heure de l’Est.

Ce guide de visibilité de l’expert en éclipse Fred Espenak de la NASA montre la région de visibilité pour l’éclipse lunaire pénombre du 29 au 30 novembre 2020. (Crédit d’image: F.Espenak / GSFC de la NASA)

Toutes les éclipses lunaires sont visibles de n’importe où sur le côté nuit de la Terre; la différence sera à quelle distance du lever et du coucher de la lune l’éclipse commence et se termine. La latitude déterminera à quelle hauteur dans le ciel la lune apparaît. Par exemple, un observateur à Chicago verra l’éclipse commencer une heure plus tôt qu’à New York à 1h32, heure locale, et la lune sera à une altitude similaire à celle de New York. L’éclipse maximale sera à 3 h 42 et l’éclipse se terminera à 5 h 53

Pendant ce temps à Managua, qui est dans le même fuseau horaire, la lune sera à 59 degrés au-dessus de l’horizon lorsque l’éclipse commence. Les heures d’éclipse maximale et de fin d’éclipse seront les mêmes qu’à Chicago.

En entrant dans l’hémisphère sud, la lune apparaîtra plus proche de l’horizon, car novembre est le printemps austral et le plan de l’orbite de la lune apparaît plus bas dans le ciel la nuit. De Santiago, Chili, l’éclipse commence à 4 h 32 lorsque la lune est à environ 20 degrés au-dessus de l’horizon ouest; l’éclipse maximale se produit à 6h42 heure locale, mais la lune sera déjà couchée d’ici là – le coucher de la lune est à 6h33

L’éclipse se produit seulement deux jours après que la lune ait atteint l’apogée, là où elle se trouve au point le plus éloigné de son orbite de la Terre. La lune est à une distance moyenne de 238 000 miles (382 500 kilomètres), mais le 26 novembre, elle sera à 252 208 miles (405 890 km) à 19 h 29, heure de l’Est. Quand l’apogée coïncide avec une pleine lune – c’est presque le cas, mais pas tout à fait -, on l’appelle un «minimoon», car il semble toujours un peu plus petit à l’œil que d’habitude. (Il faut cependant un observateur attentif et patient pour repérer la différence).

La lune sera dans la constellation du Taureau, le taureau, qui contient suffisamment d’étoiles brillantes pour que même une pleine lune ne puisse pas les laver complètement (un défi sera de repérer l’étoile la plus brillante du Taureau, Aldebaran, qui sera suffisamment proche pour que l’éblouissement lunaire sera un facteur). Juste au sud et à l’est de la lune se trouvera Orion, et au nord se trouvera Auriga, le conducteur de char. Plein est seront les Gémeaux, les jumeaux.

Planètes visibles

Alors que l’éclipse pénombre commence à New York, Mars se couchera, la planète étant juste un degré et demi au-dessus de l’horizon ouest; il sera visible plus tôt dans la soirée, en traversant le méridien, le milieu du ciel, à 20h16 heure locale selon Heavens-above.com calculs.

Jupiter et Saturne forment une paire proche et se situent respectivement à 19h50 et 20h02, le 29 novembre, de sorte qu’ils auront tous deux quitté la scène au moment de l’éclipse lunaire. Dans la nuit du 30 novembre, les deux planètes se sont couchées environ trois minutes plus tôt, à 19 h 47 et 19 h 50. Parce qu’aux latitudes moyennes nord, le soleil se couche relativement tôt – pour les New-Yorkais, le soleil se couche à 16 h 29. 30 novembre – les deux planètes géantes seront faciles à voir le soir, basses dans le ciel du sud-ouest.

Vénus, quant à elle, sera toujours une «étoile du matin» dans la constellation de la Balance, se levant à 4 h 40, heure locale à New York le 30 novembre. Le lever du soleil n’est pas avant 7 h, heure locale, et la planète sera à 23 degrés. altitude d’ici là.

Vénus est suffisamment lumineuse pour rester visible même à mesure que le ciel s’éclaircit, et un défi amusant est de voir combien de temps vous pouvez encore la repérer à l’approche du lever du soleil. Mercure, quant à lui, se lève à 6 h 08, heure locale, le 30 novembre et sera d’environ 9 degrés au-dessus de l’horizon est lorsque le soleil se lèvera. C’est plus difficile à voir que Vénus, mais avec un peu de patience et un horizon plat sans obstructions, on peut l’attraper.

La pleine lune de novembre a de nombreux noms qui reflètent les environnements et la vie des cultures locales. Cette lunaison sera le douzième de l’année, et l’un des noms donnés par le peuple Ojibwe est Mnidoons Giizisoonhg ou « Little Spirit Moon ».

Les Cris l’appelaient « Thithikopiwipisim » (Lune de givre) – compréhensible, car la fin de novembre est le moment où les températures glaciales sur leur territoire traditionnel deviennent plus courantes. Dans le nord-ouest du Pacifique, les Tlingit ont appelé la douzième pleine lune « Shanáx Dís » (les phoques à naître ont des cheveux), selon le « Ressource pédagogique Tlingit Moon and Tide « publié par l’Université de l’Alaska Fairbanks.

En Chine, la 12ème lunaison s’appelle Làyuè, « Mois préservé » car c’est à ce moment-là que les gens ont traditionnellement commencé à conserver les aliments pour les vacances de la Fête du Printemps. Le peuple KhoiKhoi en Afrique du Sud a appelé la pleine lune de novembre la lune de lait, selon le Centre du patrimoine astronomique , une organisation qui œuvre pour préserver les traditions astronomiques locales.

Note de l'éditeur: Si vous prenez une superbe photo de l'éclipse lunaire de Beaver Moon ou de toute autre vue du ciel nocturne que vous aimeriez partager avec 45secondes.fr et nos partenaires de presse pour une histoire ou une galerie d'images, envoyez des images et des commentaires à [email protected] .

