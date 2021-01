Pleine lune de janvier 2021: la «  lune du loup  » se lève avec les constellations d’hiver

La pleine lune de janvier, appelée Wolf Moon, aura lieu le jeudi 28 janvier à 14h16 HNE (1916 GMT) selon la NASA. La lune sera dans la constellation du Cancer et se lèvera quelques minutes avant le coucher du soleil.

Les pleines lunes se produisent lorsque la lune est exactement du côté opposé de la Terre par rapport au soleil, de sorte que tout le côté tourné vers la Terre est éclairé. En effet, la période de rotation de la lune est la même que sa période orbitale, nous voyons donc toujours le même côté de notre satellite. (Cela donne lieu à un autre abus de langage, le « côté obscur » de la lune. Les deux côtés de la lune reçoivent la même quantité de lumière, le côté éloigné de la lune est juste celui que nous ne voyons pas de la Terre).

Le moment de la pleine lune est le même partout – bien que l’heure dépende de votre fuseau horaire. C’est parce qu’il est déterminé par la position de la lune par rapport à la Terre plutôt que par sa position apparente dans le ciel, qui diffère légèrement selon votre emplacement. Ainsi, alors que la lune est officiellement pleine à 14h16 à New York, ce sera 6h16 le 29 janvier à Melbourne. Pour saisir le moment réel de la pleine lune alors qu’elle est au-dessus de l’horizon, il faut être à l’est de New York City – à Londres, par exemple, la lune est pleine à 19h16, après le coucher du soleil à 16h43. pm De même à Paris, la pleine lune aura lieu plus tard, à 20h16

Étant donné que la pleine lune est à peu près de l’autre côté du ciel que le soleil, pour les observateurs de l’hémisphère nord, la lune en hiver semble haute, tout comme le serait le soleil pendant les mois d’été. De New York, cela signifie que la lune atteint une altitude maximale d’environ 72 degrés le 28 janvier; les observateurs juste un peu plus au sud à Houston le verront atteindre 83 degrés – presque le zénith à minuit local. Pour les observateurs de l’hémisphère sud, l’inverse est vrai, car c’est l’été là-bas. À Santiago, au Chili, la pleine lune atteindra une altitude maximale de seulement 32,5 degrés à 1h29, heure locale, le 28 janvier.

Un phénomène intéressant est lorsque la pleine lune est visible dans le ciel avant le coucher du soleil. Cela se produit pendant les mois d’hiver, car les nuits sont plus longues et même si le soleil et la lune sont distants de 180 degrés, la durée de la nuit est supérieure à 12 heures. Ainsi à New York, où la journée dure environ 10 heures le 28 janvier, la lune se lève avant le coucher du soleil. Cet effet est plus prononcé à mesure que vous vous dirigez vers le nord; de Londres (qui est de 10 degrés plus haut en latitude), la durée du jour est un peu moins de 9 heures et la pleine lune se lève à 16 h 09, 34 minutes avant le coucher du soleil. En allant plus au nord, à Reykjavik, la lune se lève à 15 h 51, heure locale, et le soleil ne se couche pas avant 17 h 02.

Planètes visibles

Cette carte du ciel montre la pleine lune du loup avec des planètes et des constellations vues de New York, le 28 janvier 2021, à 20 heures, heure locale. (Crédit d’image: application SkySafari)

Au-delà de la pleine lune, les observateurs peuvent vérifier les planètes visibles, qui sont suffisamment lumineuses pour que la pleine lune ne les lave pas. Le 28 janvier, Mercure, généralement difficile à observer, sera à une altitude de 14 degrés lorsque le soleil se couche à New York, et devrait devenir visible environ une demi-heure après le coucher du soleil, quand il fera environ 10 degrés de haut – environ le largeur d’un poing à bout de bras. Selon les calculs de Heavens-Above.com, la planète se couche sur New York vers 18h32, heure locale.

Vénus, quant à elle, est toujours une «étoile du matin», mais elle ne se lève à New York qu’environ 40 minutes avant le lever du soleil, à 6 h 31, heure locale. Cela signifie que la planète ne gagnera pas beaucoup d’altitude au moment où le ciel s’éclairera; à 6h45, il fera environ 2 degrés d’altitude, visible uniquement si vous avez un horizon très plat (par exemple, avec vue sur l’océan ou une plaine plate) et un ciel dégagé.

L’observation plus au sud devient plus facile. De San Juan, Porto Rico, où le soleil se lève à 6 h 58 le 28 janvier, Vénus se lève à 6 h 09, ce qui signifie que vers 6 h 30, elle fera 4 degrés de haut – toujours difficile, mais Vénus ‘ la luminosité peut aider. Des villes proches de l’équateur, telles que Quito, Vénus atteindra environ 8 degrés une demi-heure avant le lever du soleil (qui est à 6h23 à cette latitude).

Alors que la Grande Conjonction est derrière nous, Jupiter et Saturne sont encore relativement proches l’un de l’autre, mais les deux sont maintenant si proches du soleil qu’il n’est pas possible de les voir. En fait, Jupiter est en conjonction avec le soleil le 28 janvier, ce qui signifie que la planète passera derrière le soleil du point de vue de la Terre. Il émergera dans le ciel d’avant l’aube dans les semaines à venir. Saturne a déjà pris sa place à l’ouest du soleil; il se lève le 28 janvier à 7 h 03 à New York, il est donc fondamentalement invisible. Saturne émergera également de l’éblouissement du soleil au fil de l’année.

Mars, quant à lui, reste visible tout au long de la première moitié de la soirée. Alors que le soleil se couche et que la pleine lune se lève, Mars sera à peu près à mi-chemin entre eux; à New York, il atteint son altitude maximale de 65 degrés à 17 h 54 le 28 janvier et se couche à 12 h 51 le 29 janvier. Dans la constellation du Bélier, sa couleur rouge classique et sa luminosité relative permettent de le repérer facilement. même une ville légèrement polluée.

Étoiles et constellations

Le ciel de l’hémisphère nord est plein d’étoiles brillantes – les constellations d’Orion, du Taureau, des Gémeaux et de Canis Major se trouvent toutes à peu près dans la même zone de ciel. Chacun est composé de suffisamment d’étoiles de première et de deuxième magnitude pour être visibles même à partir d’endroits pollués par la lumière; les trois étoiles marquant la ceinture d’Orion sont évidentes même dans des villes comme New York ou Los Angeles.

Les latitudes sud ont également des constellations célèbres (et des étoiles brillantes) pendant leurs mois d’été. Depuis les latitudes mi-sud vers 20 h à votre heure locale, vous pouvez voir non seulement Orion, Canis Major et Taurus (ils seront « à l’envers » et au nord) mais aussi Carina, Vela et Puppis, les trois constellations qui sont traditionnellement associés à Argo Navis, le navire de Jason.

Canopus est l’étoile la plus brillante de Carina et la deuxième étoile la plus brillante du ciel. En regardant juste en dessous de Canopus, on peut voir la constellation du Centaure, le centaure (la maison d’Alpha Centauri, l’étoile la plus proche de notre système solaire) et la Croix du Sud. Un observateur du ciel de l’hémisphère sud peut également retracer Eridanus, la rivière, depuis son début près du « pied » d’Orion (l’étoile Rigel) tout le chemin vers l’ouest jusqu’à son extrémité à l’étoile appelée Achernar, connue pour être l’étoile la moins sphérique de le ciel qui tourne si vite qu’il est aplati.

Le loup lune

La pleine lune de janvier est souvent appelée la lune du loup, selon l’almanach du vieux fermier, qui peut remonter aux tribus amérindiennes et au début de l’époque coloniale où les loups hurlaient à l’extérieur des villages.

Selon le Ontario Native Literacy Project, les peuples Ojibwe (ou Aanishnabeg) l’appelaient Mnido Giizis, la Spirit Moon, marquant un moment de prière et de contemplation. Chez les peuples cris, on l’appelait parfois Opawahcikanasis, la lune explosive glaciale – pour le bruit des arbres crépitant à cause du gel hivernal commun dans de nombreuses régions du Canada.

Les Maoris de Nouvelle-Zélande mesuraient les mois lunaires entre les nouvelles lunes, de sorte que la pleine lune de janvier tombe au milieu du mois appelé Hui-tanguru, ou «Le pied de Rūhī (une étoile d’été) repose maintenant sur la terre». Rūhī fait référence à une étoile en Scorpion, près d’Antares. Pendant l’été austral, le Scorpion a tendance à être en dessous de l’horizon jusqu’à minuit.

En Chine, la pleine lune tombera au 12ème mois du calendrier lunaire traditionnel, Làyuè, ou «mois préservé» qui fait référence à la conservation des aliments pour les fêtes du printemps.

