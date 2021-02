Pleine lune de février 2021: découvrez la «  lune de neige  » avec Mars ce week-end

La pleine lune de février, appelée Snow Moon, se produira dans l’est des États-Unis aux petites heures du samedi 27 février à 3 h 17 HNE (8 h 17 GMT). Les lève-tôt verront Mercure à son point le plus élevé dans le ciel avant l’aube.

À New York, le lever de la lune est à 17 h 02, heure locale, le soir du 26 février, et le coucher de la lune est le lendemain matin à 7 h 05, selon timeanddate.com. Le soleil se couche le soir du 26 février à 17 h 44. Cela signifie que la lune presque pleine sera dans le ciel avant le coucher du soleil – en regardant vers l’est depuis les latitudes mi-nord, on verra la lune se lever juste au coucher du soleil.

Au fur et à mesure que l’on va plus au sud, l’heure du lever de la lune tarde; à Miami, la lune se lève le soir du 26 février à 17h52 et se couche le 27 février à 7h12.Le soleil et la lune seront toujours dans le ciel ensemble au coucher du soleil, mais pour un peu moins de temps qu’à New York – le soleil se couche à Miami le 26 février à 18h21, donc les deux seront visibles pendant 29 minutes contre 42 minutes à New York.

Mars sera haut dans le ciel sud-ouest lorsque la pleine lune de neige se lèvera le soir du samedi 27 février. (Crédit d’image: application SkySafari)

Pendant ce temps, à Melbourne, en Australie, la lune est pleine le 27 février à 19h17 heure locale et ne se lève pas avant 20h23.Le soleil se couchera ce jour-là à 20h02, donc latitudes moyennes-sud ne verra pas le soleil et la lune presque pleine dans le ciel en même temps.

La pleine lune se produit lorsque la lune est exactement de l’autre côté de la Terre par rapport au soleil. Le timing des phases lunaires est le même partout dans le monde, les différences sont dues aux fuseaux horaires. Le moment où la lune se lève et se couche dépend de la latitude et de la saison; tout comme le soleil, la pleine lune traversera le ciel à une altitude différente en été et en hiver. Dans l’hémisphère nord, les pleines lunes hivernales ont tendance à être relativement hautes dans le ciel, alors qu’en été elles sont plus basses. L’inverse est vrai dans l’hémisphère sud.

Ceci est lié à la raison pour laquelle certaines personnes sur Terre peuvent voir la pleine lune dans le ciel en même temps que le soleil (si au coucher du soleil) et d’autres non. L’axe de rotation de la Terre est incliné d’environ 23,5 degrés par rapport à la verticale; cette inclinaison est la raison pour laquelle nous avons des saisons. Dans l’hémisphère nord, cela signifie que les nuits s’allongent. Ainsi, même si le soleil et la lune sont exactement à 180 degrés l’un de l’autre (mesuré à partir de la Terre le long du plan de son orbite, connu sous le nom d’écliptique), l’angle mesuré à travers le ciel parallèle à l’horizon peut être inférieur à cela (ou plus, si un se trouve dans l’hémisphère sud).

Des jumelles ou un petit télescope rendront la pleine lune si brillante que beaucoup de détails peuvent être délavés. La luminosité n’est pas dangereuse pour les yeux, mais l’utilisation d’un filtre est parfois une bonne idée pour aider à repérer les détails de la surface.

Le problème est le manque d’ombres pour donner du contraste – nous voyons la surface lunaire à midi sur la lune, donc le soleil (du point de vue d’une personne debout sur la lune) est directement au-dessus. Si l’on attend quelques jours après la pleine lune ou que l’on observe quelques jours avant, les ombres font ressortir plus de détails.

Étant dans la constellation du Lion, le lion, la lune sera entre l’étoile Regulus, la plus brillante de cette constellation, et Denebola, la deuxième la plus brillante. Lorsque la lune atteindra son point culminant dans le ciel, peu après minuit le 27 février, elle sera à 62 degrés au-dessus de l’horizon sud.

Planètes visibles

Au fur et à mesure que la lune se lèvera, la première (et seule) planète à devenir visible sera Mars. Brillant à une magnitude de 0,9, il sera dans le sud-sud-ouest au coucher du soleil, mais il faudra environ une demi-heure pour devenir visible. À 18h30, cependant, elle devrait être l’une des premières «étoiles» brillantes à se montrer (un bon exercice est de voir combien de temps après le coucher du soleil on peut l’attraper). La planète sera haute; à environ 63 degrés au-dessus de l’horizon à New York, et il se couchera à 12 h 20, heure locale, le 27 février.

Le matin du 27 février, Mercure se lève à 5 h 24 à New York et sera à son plus haut dans le ciel du matin (pour les observateurs du ciel de l’hémisphère nord), selon In-The-Sky.org. Ce sera toujours un défi à observer, car le soleil se lève à 6 h 32. La planète n’atteindra que 11 degrés d’altitude au-dessus de l’horizon sud-est lorsque le jour se lèvera.

Alors que Vénus est peut-être trop proche du soleil pour observer en toute sécurité, les lève-tôt peuvent apercevoir Jupiter et Saturne près de la planète insaisissable Mercure dans le ciel d’avant l’aube le samedi 27 février. (Crédit d’image: application SkySafari)

Mercure formera une sorte de triplet avec Jupiter et Saturne. Environ une demi-heure avant le lever du soleil, vus de New York, les deux géants de notre système solaire « encadreront » Mercure, avec Saturne plus haut (environ 7 degrés) et Mercure à gauche de Saturne. Jupiter ne sera qu’à environ 3 degrés au-dessus de l’horizon et en dessous et à gauche de Mercure. Au lever du soleil, Saturne aura environ 12 degrés de haut et Jupiter environ 9 degrés.

Une fois de plus, les antipodes ont l’avantage. Les observateurs de Melbourne, en Australie, verront Saturne se lever en premier, vers 4 h 34, heure locale, le 27 février, suivie de Mercure à 4 h 59 et de Jupiter à 5 h 13; le lever du soleil est à 7h02 environ 30 minutes avant le lever du soleil, Saturne aura 23 degrés de haut et presque plein est. Mercure apparaîtra presque directement en dessous à 18 degrés, et Jupiter sera en dessous et à droite de Mercure à environ 15 degrés. Les trois planètes – en particulier Jupiter et Saturne – seront suffisamment brillantes pour être visibles même lorsque les étoiles les plus pâles s’estompent.

Constellations

La pleine lune a tendance à submerger les étoiles les plus faibles, mais elle partagera le ciel avec des constellations hivernales lumineuses qui sont encore visibles. En février Taurus, le taureau sera haut au sud au coucher du soleil. Son étoile la plus brillante est Aldebaran, qui sera à gauche de la planète Mars. Les deux sont identifiables par une teinte rougeâtre distincte, bien qu’Aldebaran soit un peu plus jaune orangé. Juste en dessous du Taureau se trouve Orion, le chasseur, et à sa gauche se trouve la constellation des Gémeaux, les jumeaux.

En regardant vers le sud (en bas et légèrement à gauche) d’Orion se trouve Canis Major, le gros chien, qui abrite Sirius, l’étoile la plus brillante du ciel.

Pendant ce temps, les observateurs du ciel de la latitude mi-sud verront un Orion et un Taureau « à l’envers » dans le nord-ouest, avec Aldebaran à droite et au-dessus de Mars. La Croix du Sud près du méridien juste après le coucher du soleil, et en dessous se trouvera le Centaure, qui abrite Alpha Centauri, l’étoile la plus proche de notre système solaire. La Croix du Sud et le Centaure sont tous deux dans la Voie lactée, et en tournant votre attention vers le zénith (le point directement au-dessus), vous verrez les constellations de Puppis, Vela et Carina, les trois constellations – le pont, la voile et la coque – qui composent l’Argo, le navire.

Comment la « Snow Moon » tire son nom

Selon le Ontario Native Literacy Project, les peuples anishinaabe ont appelé la pleine lune de février Mkwa Giizis, la lune de l’ours. Les Cris l’appelaient le Kisipisim, ou la Grande Lune.

Les Tlingit du Pacifique Nord-Ouest appellent la pleine lune de février S’eek Dís, ou Black Bear Moon, tandis que les Haïdas l’appelaient Hlgit’ún Kungáay, ou «Goose moon», selon le Tlingit Moon and Tide Teaching Resource publié par l’Université de l’Alaska à Fairbanks.

Dans l’hémisphère sud, février est pendant l’été, et les Maoris de Nouvelle-Zélande ont décrit le mois lunaire de février à mars (mesuré entre les nouvelles lunes successives, avec la pleine lune à mi-chemin) comme Poutū-te-rangi ou « le les récoltes sont maintenant récoltées », selon l’Encyclopédie de la Nouvelle-Zélande.

En Chine, le calendrier lunaire traditionnel appelle la lunaison de février le premier mois, Zhēngyuè (正月, «mois de début») et c’est lorsque le nouvel an lunaire chinois traditionnel est célébré (le nouvel an commence le jour de la nouvelle lune, le la pleine lune est à la moitié du mois).

Pour les musulmans, la lunaison de février 2021 (qui commence avec la nouvelle lune le 13 février) marque le début de Rajab, le septième mois et une période pendant laquelle les batailles sont interdites.

Sur le calendrier juif, la lunaison de février est le mois d’Adar, et le 14e jour, qui serait proche de la pleine lune, les juifs célèbrent Pourim. (La date du calendrier grégorien est le coucher du soleil le 25 février au coucher du soleil le 26 février). Pourim commémore le sauvetage du peuple juif de Hamam, un fonctionnaire persan du 5ème siècle avant notre ère qui avait prévu de tuer tous les Juifs de l’Empire mais qui a été déjoué par Esther, comme le raconte le livre biblique du même nom.

