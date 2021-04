Pleine lune d’avril 2021: la «  super lune rose  » se lève lundi

La pleine lune d’avril, appelée lune rose, se produira dans l’est des États-Unis lundi soir (26 avril), un jour avant qu’elle n’atteigne le périgée, le point le plus proche de son orbite de la Terre – ce qui signifie que ce sera une super-lune proche. , « apparaissant toujours un peu plus grand que d’habitude.

La lune devient officiellement pleine lundi à 23 h 32 HAE (03 h 32 GMT le mardi 27 avril), selon la NASA. À New York, le lever de la lune est à 19 h 24, heure locale, le lundi, et le coucher de la lune est le mardi matin à 6 h 26; le soleil se couche mardi à 19h49, selon l’heure et la date.

La pleine lune sera dans la constellation de la Balance et aura un diamètre angulaire (ou largeur apparente) de 33,41 minutes d’arc, contre une moyenne de 31 minutes d’arc de diamètre, selon les calculs de Heavens-Above.com. Une minute d’arc équivaut à un soixantième de degré, donc la différence de taille pour la plupart des gens ne sera pas perceptible. La lune atteint le périgée le lendemain – le 27 avril à 11 h 23 HAE (15 h 23 GMT). (Le timing sera le même partout sur la Terre; il suffit d’ajuster son fuseau horaire).

La lune semble plus grande car elle est à son point le plus proche de la Terre ce mois-ci, à une distance de 222 064 miles (357 378 kilomètres) contre une moyenne de 240 000 miles (384 400 km). L’orbite de la lune n’est pas un cercle parfait; c’est en fait une ellipse (bien que si vous la dessiniez sur un morceau de papier à l’échelle, elle ressemblerait toujours à un cercle). Lorsque la pleine lune coïncide avec le périgée, on l’appelle parfois «supermoon». Dans ce cas, la pleine lune manquera le périgée d’environ 12 heures. « Supermoon » n’est pas un terme utilisé par les astronomes, et si une pleine lune compte comme « super » dépend de la proximité de la pleine lune officielle que l’utilisateur du mot pense que périgée devrait être.

Les pleines lunes se produisent lorsque la lune est de l’autre côté de la Terre par rapport au soleil. Nous voyons le côté face à la Terre de la lune entièrement éclairé par le soleil, à moins que l’orbite de la lune ne la porte à travers l’ombre de la Terre, ce qui entraîne une éclipse lunaire. Cela n’arrivera pas cette fois – la lune «manquera» l’ombre de la Terre parce que l’orbite de la lune est inclinée de 5 degrés par rapport au plan de l’orbite terrestre. Si un astronaute se tenait sur la lune, de son point de vue, le soleil serait directement au-dessus de sa tête – ce serait le midi lunaire, la Terre apparaissant sombre comme la nouvelle lune, décalée du soleil (bien qu’invisible à l’exception des lumières de la ville à la surface) ).

Lorsque vous observez la pleine lune à l’aide de jumelles ou d’un petit télescope, il peut être difficile de repérer les détails de la surface, car il n’y a pas d’ombres. Des filtres lunaires sont disponibles qui peuvent faire ressortir certaines fonctionnalités. Attendre quelques jours après la pleine lune ou observer quelques jours avant permet aux ombres de faire ressortir plus de détails.

La lune atteindra officiellement sa phase complète le 26 avril à 23 h 32 HAE (03 h 32 le 27 avril GMT). Cette pleine lune se produira moins de 12 heures avant le périgée, le point de l’orbite de la lune le plus proche de la Terre, générant de grandes marées dans le monde entier et en faisant la deuxième des quatre supermoons consécutives en 2021. Les supermoons semblent environ 16% plus brillantes et 7% plus brillantes. plus grand que la moyenne (cercle rouge). (Crédit d’image: Nuit étoilée)

Planètes, étoiles et constellations visibles

Étant dans la constellation de la Balance, la lune formera un triangle rectangle rugueux avec Arcturus, l’étoile la plus brillante de la constellation Boötes, le berger, et Spica, l’étoile la plus brillante de la Vierge. Vers 21h30 heure locale dans les latitudes moyennes nord, Arcturus sera à gauche (nord) de la lune, et Spica est légèrement au-dessus vers la droite alors que la lune se lève au sud-est (la lune serait au point à angle droit de notre triangle).

Image 1 sur 3 Le « Super Pink Moon » sera dans la constellation Lyra, la lyre. (Crédit d’image: application SkySafari) Image 2 sur 3 Voir Mars dans la constellation des Gémeaux le soir de la Super Lune Rose, le 26 avril 2021. (Crédit d’image: application SkySafari) Image 3 sur 3 Attrapez Jupiter et Saturne dans la constellation du Capricorne avant le lever du soleil le 27 avril 2021. (Crédit d’image: application SkySafari)

Lorsque la pleine lune devient visible le soir, le soleil se couchera et les deux partageront le ciel pendant environ 20 minutes. Parmi les premiers objets à devenir visibles après le coucher du soleil sera Mars, haut dans le sud-sud-ouest. Vers 21 heures le 26 avril, il sera à environ 35 degrés au-dessus de l’horizon, dans la constellation des Gémeaux. Mars sera au-dessus et à gauche de l’étoile Aldebaran, et au-dessus de la constellation d’Orion, le chasseur. En fait, il formera un groupe lumineux avec les étoiles Aldebaran,

Bételgeuse, Procyon et Sirius, l’étoile la plus brillante du ciel – Sirius sera vers le sud-ouest à environ 13 degrés au-dessus de l’horizon. En levant les yeux, vous atteindrez Procyon, l’étoile la plus brillante de Canis Minor, le «petit chien», et en descendant plus loin, vous apercevrez Bételgeuse. Mars se couche à 00h18 le 27 avril à New York, selon Heavens-Above.com.

Jupiter et Saturne, quant à eux, seront visibles aux petites heures; Saturne se lève en premier, à 2 h 39, heure locale, le 27 avril à New York, et Jupiter suit à 3 h 20, heure locale. Saturne est dans la constellation du Capricorne et Jupiter en Verseau, deux groupements d’étoiles relativement faibles. À partir des latitudes moyennes nord, Saturne apparaîtra à droite de Jupiter vers 4 heures du matin, à environ 13 degrés au-dessus de l’horizon sud-est. Jupiter sera à environ 7 degrés au-dessus de l’horizon.

Dans l’hémisphère sud, le plan de l’orbite terrestre, connu sous le nom d’écliptique, rencontrera l’horizon à un angle beaucoup plus raide que dans l’hémisphère nord dans le ciel d’avant l’aube, fin avril (c’est une fonction de la saison; la situation est inversé en septembre).

Si vous êtes dans les latitudes médianes du sud, Saturne et Jupiter se lèveront beaucoup plus tôt. À Melbourne, par exemple, Saturne se lève à 00h05 heure locale le matin du 27 avril et Jupiter à 1h19 heure locale. En conséquence, les deux seront beaucoup plus hauts dans le ciel – à 4 heures du matin, heure locale à Melbourne, Saturne a une hauteur de 45 degrés et Jupiter est d’environ 31 degrés. (La pleine lune a lieu à Melbourne à 13 h 31 le 27 avril).

La pleine lune d’avril partage le ciel avec des constellations hivernales lumineuses, mais seulement brièvement, car tous sauf les Gémeaux se sont couchés vers 22 heures; à ce stade, Leo est haut, près du zénith comme on fait face au sud, avec la Vierge (et la lune) à gauche. Traverser le ciel (bien que difficile à voir avec une pleine lune) est la constellation de l’Hydre, une ligne d’étoiles moyennes à faibles qui commence à droite de Spica et se termine à peu près à mi-chemin entre Regulus, l’étoile la plus brillante du Lion, et Procyon.

Vers minuit du 26 au 27 avril, le Triangle d’été, un astérisme composé de Vega, Deneb et Altair, ne fera que dégager l’horizon à l’est des latitudes mi-nord. Vega est l’étoile la plus brillante de Lyra, la lyre (et rendue célèbre par le film « Contact »). Deneb est l’étoile la plus brillante de Cygnus, le cygne (qui forme également la croix du nord) et Altair est l’étoile la plus brillante d’Aquila, l’aigle.

Aux latitudes mi-sud vers 21 heures, alors que la pleine lune monte au nord-est, on peut voir la constellation du Centaure, le centaure haut au sud-est, qui contient Alpha Centauri, notre voisin stellaire le plus proche. Au-dessus du Centaure et presque au-dessus se trouve la Croix du Sud, et près du zénith se trouveront Puppis, Carina et Vela, les trois constellations qui composent le navire. Dans l’est-sud-est, un Scorpius à l’envers pointera ses griffes vers la lune, alors qu’Antarès se lèvera.

Comment la « lune rose » tire son nom

La lune rose se lève au-dessus de Boston sur cette photo prise par Chris Cook le 11 avril 2017. La pleine lune d’avril n’est pas vraiment rose; il porte le nom du phlox terrestre sauvage, l’une des premières fleurs à fleurir au printemps. Cependant, la lune peut apparaître rouge-orange en raison de la composition de l’atmosphère terrestre et de l’angle sous lequel elle est vue. (Crédit d’image: Chris Cook / www.cookphoto.com)

Selon le Ontario Native Literacy Project, les peuples Ojibwe (Anishinaabe) l’ont appelé Namebine Giizis, le Sucker Moon, pour le poisson éponyme, qui va dans le monde des esprits et reçoit des techniques de nettoyage.

Les Haïdas du nord-ouest du Pacifique appellent la pleine lune d’avril Xiit Kungáay, ou «lune des oies migratrices», selon le Tlingit Moon and Tide Teaching Resource publié par l’Université de l’Alaska à Fairbanks.

Dans l’hémisphère sud, avril est la fin de l’été et le début de l’automne, et les Maoris de Nouvelle-Zélande ont décrit le mois lunaire d’avril à mai (mesuré entre les nouvelles lunes successives, avec la pleine lune à mi-chemin) comme Haratua, ce qui signifie «cultures sont maintenant stockées dans des fosses. Les tâches de l’homme sont terminées », selon l’Encyclopédie de Nouvelle-Zélande.

En Chine, le calendrier lunaire traditionnel appelle la lunaison d’avril le troisième mois, Táoyuè, ou mois de la pêche.

Pour les musulmans, la pleine lune marque le milieu du mois sacré du Ramadan, lorsque les musulmans pratiquants jeûnent du lever au coucher du soleil jusqu’à la prochaine nouvelle lune.

