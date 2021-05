Plein ‘Ms. Marvel ‘sur la série Disney +

Pop! Vinyl Figurine Pop! Goose le Chat - Flerken - Captain Marvel - Marvel Studios

Avec une chance sur 6 de recevoir la Figurine Pop! Chase du Flerken avec toutes ses tentacules entrain d'attraper le Tesseract ! Goose le Chat est un chat trop mignon et pleins de surprise, tiré du Blockbuster de Marvel Captain Marvel. Le compagnon félin de l'équipe intergalactique, il se trouve être un allié d'envergure pour la Kree et les Skrulls. Cette Figurine Funko Pop arrive tout juste à trouver la balance entre le côté mignon de Goose et le côté dangereux du Flerken ! On est comme Nick Fury, on adore !