Plein Godzilla Vs. Les détails de Kong Plot révèlent une bataille spectaculaire pour les âges

Après la spectaculaire bande-annonce de Godzilla Vs Kong qui a été lancée hier, nous avons maintenant un tout nouveau synopsis officiel qui révèle toute l’intrigue. Bien que tout soit en grande partie dans le titre, Warner Bros. l’a joué assez près de la poitrine en ce qui concerne le beat-em-up monstre épique que nous avons dans le pipeline. Mais avec la sortie de la première bande-annonce épique du film, le rideau a été retiré et nous en avons appris un peu plus sur ce à quoi nous attendre. Le synopsis nouvellement révélé promet en outre que ce sera en effet une bataille pour les âges.

Avant la sortie de la bande-annonce, plusieurs courts synopsis avaient été mis en ligne. Cependant, ils contenaient peu de détails. Accordé, Godzilla contre Kong peut côtoyer assez facilement sur la promesse de son match-up légendaire. Mais cette nouvelle description de l’intrigue ajoute un peu plus de détails et de contexte. Le synopsis se lit comme suit.

« Les légendes se heurtent dans ‘Godzilla contre Kong’ alors que ces adversaires mythiques se rencontrent dans une bataille spectaculaire pour les âges, avec le sort du monde en jeu. Kong et ses protecteurs entreprennent un périlleux voyage pour trouver sa vraie maison, et avec il s’agit de Jia, une jeune orpheline avec laquelle il a tissé un lien unique et puissant. Mais ils se retrouvent de manière inattendue sur le chemin d’un Godzilla enragé, coupant une bande de destruction à travers le monde. L’affrontement épique entre les deux titans, a déclenché par des forces invisibles, ce n’est que le début du mystère qui se trouve au plus profond de la Terre. «

Il y a beaucoup à absorber dans ce texte pour ceux qui ont suivi le soi-disant MonsterVerse. Roi des monstres conclu avec Godzilla prenant sa place légitime en tant que roi parmi les Titans. Il semblait qu’un équilibre avait été trouvé avec les monstres et les humains. Mais, pour des raisons inconnues, il est énervé de toutes sortes et cette rage le met sur la voie de Kong. Il convient de noter que Kong a beaucoup grandi depuis que nous l’avons vu pour la dernière fois dans Kong: Skull Island en 2017.

Il semble également que nous explorerons plus avant la «Terre creuse», qui a également été introduite en tant qu’instrument majeur de l’intrigue dans Roi des monstres. La partie la plus intrigante est peut-être Jia, qui a été vue dans la bande-annonce et a un lien mystérieux avec Kong. Bien qu’il y ait certainement une tonne d’action dans le film (peut-être de la variété Mechagodzilla), il semble que le réalisateur Adam Wingard tente également d’ajouter un élément humain au chaos.

Le casting comprend Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza Gonzalez, Julian Dennison, Kyle Chandler et Demian Bichir. Comme le reste de la liste de films 2021 de WarnerMedia, il sortira en salles aux États-Unis et à l’étranger, en plus de la diffusion en continu sur HBO Max sans frais supplémentaires pour les abonnés. Godzilla contre Kong arrive le 26 mars dans les salles et sur HBO Max de Warner Bros.

Sujets: Godzilla Vs King Kong, Godzilla, King Kong, HBO Max, Streaming