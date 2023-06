Plebada : Les paroles de la nouvelle chanson de Featherweight et El Alfa

Poids plume ne s’arrête pas dans sa quête pour dominer les classements musicaux et dans cet esprit, il a sorti Plébadasa nouvelle chanson qu’il interprète en compagnie de l’alphastar du genre urbain pour qui alors nous vous laissons les paroles de ce thème accrocheur.

Ce sont les paroles de Plebada, thème de Featherweight et El Alfa

Andamo’ truite’, Scary Movie

Trout’, film d’horreur

Andamo’ truite’, Scary Movie

Trout’, film d’horreur

Andamo’ truite’, Scary Movie

Trout’, film d’horreur

Tru-Tru-Tru-Tru-Trout ‘, film d’horreur

Je ne connais pas le problème

J’apporte de la yerba buena

Je ne connais pas le problème

J’apporte de la yerba buena

J-j’apporte des voitures, le chargeur plein de balles

Pour le traître et celui qui passe la lance

Oh, quelle machine la chanson sonne, la chanson

Avec le petit pois dans l’oreille et le flingue à la ceinture

Avec le camion blindé comme le président

Tout comme l’Alpha avec des diamants dans ses dents

Tous cagoulés et beaucoup de monde

Avec un shot de tequila je me mets dans l’ambiance, yah !

(Avec le camion blindé comme le président

Tout comme l’Alpha avec des diamants dans ses dents

Tous cagoulés et beaucoup de monde

Avec un shot de tequila je me mets dans l’ambiance, yah !)

Mets-le sur mon visage, mets-le sur mon visage

Que tu es ma copine, que tu es ma copine

Mets-le sur mon visage, mets-le sur mon visage

Que tu es ma copine, que tu es ma copine

Je ne connais pas le problème

J’apporte de la yerba buena

Andamo’ truite’, Scary Movie

Trout’, film d’horreur

Andamo’ truite’, Scary Movie

Trout’, film d’horreur

Andamo’ truite’, Scary Movie

Trout’, film d’horreur

Tru-Tru-Tru-Tru-Trout ‘, film d’horreur

Je ne connais pas le problème

J’apporte de la yerba buena

Je ne connais pas le problème

J’apporte de la yerba buena

Andamo’ truite’, Scary Movie

Trout’, film d’horreur

Andamo’ truite’, Scary Movie

Trout’, film d’horreur

Andamo’ truite’, Scary Movie

Trout’, film d’horreur

Vrai—

oui oui

J’ai un’ mineur’ de rien d’autre’ pour le voir’ donner du mystère

Ce sont eux qui remplissent le cimetière

Vous obtenez la baise pour donner un pigeon ‘

Tu dis que t’es mauvais, viens pour que ta grenade te mange

Je ne reçois aucune règle, compa ou ligne d’aucune

Mais j’suis dans un wok et ils sortent pas avec Kunou (Kunou)

Rulay à Guadalajara

J’ai deux Mexicains’ et je ne veux pas la quitter’

Je vais les emmener à Saint-Domingue

Pour qu’ils connaissent la teteo’ le dimanche’

Deux cents ‘tiguere’, tous avec une cagoule

Les femmes de ma chorale sont toutes des truites

Kimbara, kumbara, kumba-kin-bam-ba

Le peigne’, glopeta’, marteau’ pa’trá’

Kimbara, kumbara, kumba-kin-bam-ba

(Le peigne’, glopeta’, marteau’ pa’trá’)

Ici, dans cette chorale, nous n’utilisons pas de « déguisement »

C’est cool, je te laisse marcher dessus

(Ici, dans cette chorale, nous n’utilisons pas de « déguisement »

C’est cool pour toi, je te laisse marcher dessus ; pan Pan)

Mets-le sur mon visage, mets-le sur mon visage

Que tu es ma copine, que tu es ma copine

Mets-le sur mon visage, mets-le sur mon visage

Que tu es ma copine, que tu es ma copine

Un, deux, trois

arrête moi

Un, deux, trois

Maman-

Je ne connais pas le problème

J’apporte de la yerba buena

Andamo’ truite’, Scary Movie

Trout’, film d’horreur

Andamo’ truite’, Scary Movie

Trout’, film d’horreur

Andamo’ truite’, Scary Movie

Trout’, film d’horreur

Tru-Tru-Tru-Tru-Trout ‘, film d’horreur

Je ne connais pas le problème

J’apporte de la yerba buena

Je ne connais pas le problème

J’apporte de la yerba buena

Andamo’ truite’, Scary Movie

Trout’, film d’horreur

Andamo’ truite’, Scary Movie

Trout’, film d’horreur

Andamo’ truite’, Scary Movie

Trout’, film d’horreur

Tru-Tru-Tru-Tru-Trout ‘, film d’horreur

Et ça vient de Boca, et alors ?

Dites à cette fille d’envoyer son numéro (rapide)

Elle dit non, qu’elle veut autre chose (Et qu’est-ce qu’elle va me donner ?)

Et qu’est-ce qu’elle veut me donner ? (Dis-lui, imbécile)

Dans ce tour, je marche avec un poids plume (Yah)

L’animal, le criminel, le meilleur, yah !

Chaël

Quand est sorti le clip de Plebada, thème poids plume avec El Alfa ?

ETLa vidéo de ce sujet a été publiée il y a quelques heures aujourd’hui et il a déjà dépassé le million de vues, même si ce chiffre devrait augmenter dans les prochaines heures, ce qui ajouterait un autre succès à la carrière des poids plumes.

Qui est El Alfa, qui collabore avec Featherweight ?

L’Alpha, dont le vrai nom est Emanuel Herrera Batista est un rappeur, chanteur, auteur-compositeur et producteur dominicain. qui s’est fait connaître dans le monde entier avec des chansons comme La mamá de la mamá, BEBÉ, FULANITO et La Romana.

Il a une trajectoire de plus de 6 ans dans la scène musicale urbaine et a 4 albums dans sa carrière.dont sont The Man (2018), The Android (2020), Wisdom (2022) et Sagittarius (2022). Et sa collaboration actuelle avec Featherweight fera sûrement parler de lui puisque lui et Double P sont habitués à être des provocateurs médiatiques.

