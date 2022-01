Please Baby Please ouvrira le Festival de Rotterdam

festival de rotterdam

L’IFFR débutera avec le nouveau film de la réalisatrice Amanda Kramer

Please Baby Please, un film d’Amanda Kramer. (Photo: PBP)

Le film s’il te plait bébé s’il te plait a été choisi par le Festival international du film de Rotterdam (IFFR) pour l’ouverture de sa 51e édition. C’est le nouveau travail de la réalisatrice Amanda Kramer, une réalisatrice qui en 2018 a divisé les opinions du secteur cinéphile en Ladyworld.

Dans ce film, Kramer raconte l’histoire de huit filles coincées dans une maison après un tremblement de terre alors qu’elles célébraient l’anniversaire de l’hôtesse. A cette catastrophe s’ajoute l’étrange disparition d’un homme qui se trouvait dans la maison. Pour certains, c’était une petite performance cinématographique rachetable. Pour d’autres, c’était un bel exercice de suspense et de folie montrant la cruauté humaine.

Il arrive maintenant à l’IFFR avec la première de S’il vous plaît bébé s’il vous plaît. L’intrigue se concentre sur Suze (Andrea Riseborough) et Arthur (Harry Melling), un couple bohème dans lequel il travaille comme musicien dans des cabarets et elle est femme au foyer. Leurs vies sont bouleversées lorsqu’ils assistent au meurtre d’un autre couple aux mains d’un gang connu sous le nom de The Young Gents. Être témoin de ce crime suscite chez eux de l’excitation et de l’attirance pour les membres du gang.

Il mettra également en vedette la participation de Demi Moore, qui a récemment été vu dans la série Le meilleur des mondes avec le personnage de Linda et dans le film oiseau chanteur, de 2020.

