PlayThatBoiZay lance un EP de 6 titres «Girls Love Vampires»

De retour avec un autre projet énergique, PlayThatBoiZay, natif de Miami, explore toutes les choses sombres sur son nouvel EP Les filles aiment les vampires. Depuis qu’il a été présenté sur la piste 12 de son compatriote Floridian Denzel Curry ZUU album, le talentueux nouveau venu a travaillé sans relâche pour prouver qu’il valait une place en tant qu’artiste à garder sur votre radar.

De retour sonore à ses origines underground, le rappeur s’est associé à un ami et collaborateur de longue date Rustoblak pour produire le court projet. Une écoute rapide, la cassette ne s’éloigne pas des pistes énergiques, imaginées par Moshpit, apparues sur sa cassette de 2019 Nocturne. Alors que cette bande présentait des apparitions d’invités de la maison de disques Denzel Curry et Anonymuz, Les filles aiment les vampires est une entreprise entièrement solo comparant thématiquement des vampires à la ressemblance de voyous, montrant que les femmes adorent en fait les deux. Les morceaux remarquables de la bande incluent des coupes flamboyantes comme « YA KIDDING ME? » et «LESTAT».

Check-out Les filles aiment les vampires et dites-nous ce que vous pensez du dernier effort de PlayThatBoiZay.

Liste des pistes:

1. BOULON

2. YA ME KIDDING?

3. CÔTÉ FONCÉ

4. LESTAT

5. VAMPIN À MIAMI

6. INSOMNIE