PlayStation VR 2 apparaîtra avec un écran OLED fin 2022

On sait maintenant que PlayStation VR 2 officiellement en développement pour le PS5 est. Même les contrôleurs Sony a déjà présenté. Sinon, il n’y a pas de détails techniques sur le casque. Une rumeur fait maintenant battre plus vite le cœur des fans.

PlayStation VR 2 déjà pour Noël 2022 ?

le dernières rumeurs proviennent encore une fois de sources anonymes des éditeurs très bien connectés de Bloomberg. En conséquence, Sony devrait pour PlayStation VR 2 Écrans OLED Samsung utiliser. Selon les sources, ils sont plans internes jusqu’à ce que le prochain casque VR au Affaires de Noël 2022 devrait apparaître.

Tout cela reste pour le moment juste des rumeurs. Mais Samsung n’est pas un étranger quand il s’agit de Consoles Fournir des écrans. Même celui qui a longtemps été suspecté Nintendo Switch Pro est de recevoir des écrans OLED de Samsung. C’était aussi à travers Sources de Bloomberg connu.

Avec le écran OLED Sony reprendrait là où ils s’étaient arrêtés avec le premier PS VR. A cette époque, des panneaux OLED étaient également en cours d’installation et étaient toujours là puis une résolution inférieure Pour Stupéfaction.

Souvent vu comme un problème Moustiquaires, auquel la fin du jeu perçoit des pixels individuels de l’affichage pendant le jeu à peine visible. On peut donc supposer qu’avec le prochain casque Sony sera à nouveau beaucoup surprendre positivement pourrait.

Quelles autres rumeurs y a-t-il autour du PS VR 2 ?

Des rumeurs plus excitantes aller un peu plus loin. En conséquence, le Écrans OLED de Samsung une résolution totale 4000 x 2040 pixels atteindre. On aurait Résolution 4K se rapprocher et signifier 2000 × 2040 pixels par œil. Avec le prédécesseur, il n’y avait que 980 × 1080 pixels par œil, donc un amélioration significative.

Les anciens contrôleurs de mouvement ont fait leur temps. Les nouveaux contrôleurs VR pour PS VR 2 sont bien meilleurs. © Sony

Mais avec cette rumeur encore plus est devenu plus de détails techniques sait que cela pourrait se réaliser. Mais si vous ne pouvez pas attendre le prochain casque VR de Sony, vous avez aussi 2021 amusez-vous avec le PS VR. 45secondes.fr vous attend hits à venir en été et au-delà ensemble.