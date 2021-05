PlayStation Talents présente Aeterna Noctis sur PS5 et PS4 en décembre

PlayStation Talents est un programme discret de relativité géré par Sony qui aide les plus petits développeurs d’Espagne à apporter leurs jeux sur consoles, et l’initiative a maintenant révélé sa dernière tentative. Aeternum Game Studios lancera Aeterna Noctis pour PS5 et PS4 le 15 décembre 2021, apportant avec lui une expérience 2D tout au sujet du combat rapide et de la plate-forme de puzzle difficile. Il sera entièrement localisé dans huit langues différentes grâce à l’aide de PlayStation Talents, élargissant considérablement la portée du titre.

Un article du blog PlayStation révèle que vous jouerez en tant que roi des ténèbres, qui doit débloquer les sectes du monde d’Aeterna Noctis. « Vous pouvez améliorer vos capacités grâce à un énorme arbre de compétences, en choisissant entre trois chemins différents: à distance, au corps à corps et à la magie. Vous permettant de personnaliser votre style de jeu et d’utiliser six armes uniques et de puissantes compétences. » Il y aura 16 zones différentes à affronter, plus de 100 ennemis différents et 20 boss légendaires contre lesquels tester vos compétences.

Le studio s’attend à ce que le jeu dure environ 20 heures, mais les PNJ avec des quêtes secondaires peuvent prolonger cette durée de jeu. « Non seulement ces quêtes sont conçues pour vous tester, mais elles ont été conçues pour ajouter à la tradition du jeu, enrichissant l’histoire du voyage du roi des ténèbres pour retrouver le pouvoir d’Aeterna. » Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander si le nom est influencé par Final Fantasy – il ne serait certainement pas déplacé dans l’un de ces mondes.

Alors que la bande-annonce de jeu qui l’accompagne révèle ce qui ressemble à une interface utilisateur quelque peu bancale, l’action réelle à l’écran n’a pas l’air trop mauvaise du tout. Êtes-vous intéressé par Aeterna Noctis? Partagez vos premières impressions dans les commentaires ci-dessous.