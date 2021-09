PlayStation Showcase annoncé, présentant l’avenir de la PS5 la semaine prochaine

Puma Baskets X-ray 2 Square Ac Ps EU 17 1/2 Puma White / Puma Black / Nebulas Blue / Puma Silver

Présentant le style des années 2000 à la prochaine génération, ces mini-bottines ultra élégantes offrent un coup de poing visuel tout en assurant une conduite douce pour les petits pieds avec la semelle intermédiaire IMEVA coussinée de PUMA.IMEVA : semelle intermédiaire de PUMA pour une sensation de légèreté et de confortSoftFoam+ : la semelle intérieure confortable de PUMA pour un chaussage instantané et un confort durable qui offre un amorti doux à chaque étape de votre journéeCaractéristiques:Botte basseTige en mesh, daim et cuir synthétique avec outillage X RaySemelle extérieure en caoutchoucLacets élastiques pour un enfilage et un retrait facilesBande de coffrage sur le côtéPuma non. 2 logos sur le côtéLogo Puma n°1 sur la languette