PlayStation serait sur le point d’acheter Bluepoint Games, après le remake de Demon’s Souls

Une rumeur indique que les deux parties seraient sur le point de conclure un accord qui, au plus tard, serait conclu d’ici la fin février 2021

Play Station a réussi à faire de la génération PS4 celle qui est entrée dans l’histoire de l’entreprise pour son grand succès, un succès qu’elle a obtenu grâce au travail de collaborateurs tels que Jeux Bluepoint. Ce développeur nous a laissé des projets exceptionnels tels que le remake de Shadow of the Colossus, et en raison de son excellente éthique de travail, PlayStation a de nouveau fait confiance à l’entreprise pour le lancement de Remake de Demon’s Souls sur PS5. Aujourd’hui, nous savons que les deux entreprises pourraient être unies pour toujours.

Bluepoint Games, à deux pas de faire partie de Playstation?

Ainsi, nous constatons que un utilisateur sur Resetera a lancé une rumeur selon laquelle il prétend avoir des sources qui l’ont informé de ce qui suit: PlayStation achètera bientôt Jeux Bluepoint. Étant donné que l’utilisateur a proposé d’être banni définitivement du Web au cas où les informations ne seraient pas correctes, nombreux sont ceux qui ont commencé à faire passer leur message, sur lesquels nous mettrons en évidence certaines parties ci-dessous.

Ainsi, pour commencer, nous rappelons que la date limite pour que l’annonce susmentionnée ait lieu entre PlayStation et Bluepoint Games se situe dans le 28 février 2020. De même, les points clés de l’accord en question seraient les suivants:

Bluepoint Games veut du pouvoir éventuellement travailler sur votre propre IP

PlayStation veut garantir sa éthique de travail et capacité à travailler de manière technique . En ce sens, ils pourraient utiliser Bluepoint Games pour d'autres projets hypothétiques, comme un Ape Escape Remake.

. En ce sens, ils pourraient utiliser Bluepoint Games pour d’autres projets hypothétiques, comme un Ape Escape Remake. Bluepoint Games est conscient de la besoin de parvenir à un accord étant donné la vitesse à laquelle l’industrie se développe, et sur PlayStation, ils sont très impressionnés par tout ce qu’ils ont montré.

Nous verrons alors si cette rumeur finit par se réaliser, même si la vérité est que l’accord a tout le sens du monde pour les deux parties. En tout cas, pour l’instant il ne reste plus qu’à attendre de voir quelle est la réception commerciale des deux PS5 comme Remake de Demon’s Souls, qui fera ses débuts lors de la 19 novembre 2020 En Espagne.

