PlayStation renouvelle son partenariat à long terme avec l’UEFA Champions League

L’UEFA Champions League – la compétition phare de football interclubs en Europe et le Saint-Graal pour pratiquement toutes les équipes du continent – est sponsorisée par PlayStation depuis plus de deux décennies maintenant, et ce partenariat se poursuivra de 2021 à 2024. Sony a annoncé qu’il a renouvelé sa collaboration avec le tournoi, qui lui permettra de remettre les prix du joueur du match et du joueur de la semaine à chaque semaine de match.

Sans surprise, Sony sera également fortement impliqué dans l’UEFA Champions League Gaming Hub, ce qui est logique. « Nous entretenons une solide relation de collaboration avec l’UEFA Champions League depuis plus de 23 ans, offrant des expériences de football uniques à notre communauté de fans PlayStation à travers le monde », a déclaré Eric Lempel, le leader du marketing. « Le football fait partie intégrante de l’ADN de PlayStation, et nous savons que beaucoup de nos joueurs sont aussi passionnés que nous par le football. »

Pour ceux qui ont grandi en regardant la Ligue des champions, il n’est plus surprenant de voir des panneaux publicitaires PlayStation autour du terrain. La société est devenue un peu plus créative avec ceux-ci au cours des dernières années, faisant la promotion de titres comme Uncharted 4: A Thief’s End en particulier, par opposition à la seule marque. La saison dernière, il s’est principalement concentré sur la PS5, mais il sera intéressant de voir comment sa publicité évolue à mesure que la génération mûrit.