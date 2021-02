PlayStation réfléchit à sa première année de lutte contre le changement climatique

En tant que marque domestique du monde entier, PlayStation a la responsabilité de faire le bien tout en continuant à nous divertir. En un an pas comme les autres, des consoles comme la PlayStation 5 et la PlayStation 4 ont gardé de nombreux joueurs sains d’esprit pendant le verrouillage, mais la société a également travaillé en coulisse pour améliorer son empreinte carbone.

De toute évidence, ses systèmes sont électroniques et nécessitent donc de l’énergie pour fonctionner. Cependant, avec la PS4, elle s’est engagée à atteindre des objectifs d’efficacité énergétique qui, espère-t-elle, «se traduiront par environ 30 millions de tonnes d’émissions d’équivalent carbone évitées d’ici 2030». Avec la PS5, elle avait des objectifs similaires et a même inclus un profil basse énergie dans les paramètres d’alimentation du système de nouvelle génération.

Sony ne s’arrête pas là, cependant. L’année dernière, il a collaboré avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement pour créer une expérience éducative de réalité virtuelle dans Dreams, qui expliquait l’importance de la collecte des déchets marins, en collaboration avec l’association caritative néo-zélandaise Sustainable Coastlines.

Le détenteur de la plate-forme participera également au prochain Green Game Jam 2021, où il créera un logiciel simple pour démontrer l’importance de soutenir l’environnement.

«L’année dernière a été une année de défis, d’adversité et de mise à l’épreuve de notre résilience», a expliqué Sam Barratt du PNUE. «La crise climatique requiert l’attention de tous et nos efforts unis – et l’industrie du jeu a les bons outils pour y faire face: l’urgence, la créativité et l’inspiration. En 2021, nous continuerons d’explorer comment nous pouvons déployer tout cela et aider l’industrie à jouer pour la planète. »