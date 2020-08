Playstation Réduit Temporairement Le Prix De L'abonnement Ps Plus

Nous pouvons profiter d’une réduction de 25% sur l’abonnement annuel à PlayStation Plus jusqu’au 1er septembre prochain

Comme pour l’abonnement PlayStation Now, sur PlayStation Espagne, ils ont annoncé que PS Plus bénéficiera également d’une réduction de 25% dans votre abonnement annuel cette semaine. De cette manière et jusqu’au 1er septembre, les utilisateurs pourront acheter un an de service pour 44,99 €, soit pour redémarrer le service, soit pour l’ajouter à la durée d’abonnement actuelle. Ci-dessous vous pouvez accéder à l’offre:

PS Plus avec 25% de réduction pour 44,99 €

Vous pouvez profiter de l’offre pour accéder aux populaires Fall Guys et l’accès, également gratuit, à Modern Warfare Remastered. De plus, les jeux PS Plus de septembre 2020 sont à nos portes.

Date d’annonce des jeux PlayStation Plus de septembre 2020

Les jeux seront officiellement annoncés le mercredi 26 août .

. Ils seront disponibles pour téléchargement à partir du mardi 1 septembre à 12h01

à 12h01 Les titres du mois en cours, c’est-à-dire Fall Guys et Modern Warfare 2 RemastéIls peuvent être téléchargés jusqu’au même jour, le 1er septembre à midi, heure à laquelle ils seront remplacés par avril.

