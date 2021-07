PlayStation rachète Nixxes. Quel sera le prochain à tomber ?

Sony continue ses achats et annonce une autre acquisition. Aujourd’hui, ils ont annoncé que PlayStation achetait Nixxes.

Nous continuons avec les ventes sur le marché des développeurs de jeux vidéo, coupables. Voulez un? Eh bien, dépêchez-vous car Sony et Microsoft les enlèvent tous. Si hier on vous disait que les Japonais avaient repris Housemarque maintenant il y a une autre transaction impliquée. Aujourd’hui, PlayStation achète Nixxes.

Si vous vous demandez qui ils sont, alors rien, ne vous inquiétez pas, c’est pour cela que nous sommes là. C’est l’étude chargée d’amener divers jeux de console sur PC. Parmi eux le dernier Deus Ex, Hitman : Absolution ou encore le Tomb Raider de la dernière trilogie. Par conséquent, si nous nous joignons aux déclarations de Sony concernant l’intention d’apporter plus de jeux sur PC et l’achat de cette étude … il vous suffit de mettre deux neurones ensemble pour voir où vont les coups.

Heureux d’annoncer que le talentueux studio néerlandais Nixxes Software rejoindra PlayStation Studios. C’est un réel plaisir d’accueillir une équipe avec une telle expertise technique et une vaste expérience dans le @Play Station Familia. Un grand bravo à tous @NixxesSoftware! – Hermen Hulst (@hermenhulst) 1 juillet 2021

Les Japonais disent qu’ils le font pour le muscle technique, car Nixxes les aidera en termes de techniques de développement et de technologie. Fondamentalement ce que nous avons dit avant.

Avec cette étude, il y a déjà deux officiellement annoncés qui rejoignent PlayStation Studios. D’un côté Housemarque et de l’autre Nixxes. Mais rappelez-vous que PlaySation Japon lui-même a déjà tout gâché l’autre jour en téléchargeant une image qui parlait d’un autre studio que ces deux-là. On parle de Bluepoint.

Voyons combien de temps il faut pour annoncer un nouvel achat. Mais, bien sûr, cela ressemble de plus en plus à un casting de joueurs de lycée. Un pour toi, un pour moi. Voyons qui sera le dernier à être choisi.