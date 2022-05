PlayStation prépare de nouvelles séries de ‘Horizon’, ‘God of War’ et ‘Gran Turismo’

Les récentes adaptations de jeux vidéo étant un succès comme le film »Sonic the Hedgehog 2 » ou la série de »The Witcher », il y a plusieurs entreprises qui veulent rejoindre cette tendance, avec Sony voulant porter plusieurs de ses jeux sur le petit écran. Jim Ryanprésident de la société, vient d’annoncer que trois des jeux vidéo préférés des fans de Play Station ils arriveront sous forme de séries, avec »Horizon », »God of War » et »Gran Turismo » étant les prochains à être développés.

La nouvelle survient alors que de plus en plus de propriétés de jeux vidéo sont sélectionnées pour des adaptations. Paramount+ vient de sortir la série »Halo » tant attendue, HBO produit actuellement une adaptation tant attendue de « The Last of Us » et dans les années à venir, le public verra des films basés sur les franchises « Borderlands » et « Super Mario ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Avatar Studios prépare un nouveau film d’animation du prince Zuko







La franchise « Horizon » est l’une des plus récentes des trois annoncées, avec deux jeux vidéo sortis en 2017 et « Horizon Forbidden West » sorti en 2022. Les jeux se déroulent dans un pays post-apocalyptique où des siècles auparavant, les machines avaient emporté sur la terre. Maintenant, les humains vivent dans des tribus primitives qui vivent en harmonie difficile avec les créatures robotiques géantes qui parcourent la terre.

L’adaptation télévisée de ce jeu semble avoir trouvé sa place dans Netflixqui a déjà publié d’autres adaptations de jeux vidéo populaires telles que « The Witch », un anime « Castlevania » et la série League of Legends « Arcane ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Entrevías, série espagnole : saisons, chapitres et intrigue

Probablement la plus attendue des trois productions est la série »God of War ». Au fil des ans, il y a eu de nombreuses tentatives et annonces d’adaptations cinématographiques qui n’ont jamais abouti. Il semble qu’actuellement la série soit enfin mise en développement, l’adaptation étant produite par Amazon Studios pour sa plateforme Prime Video.

D’autre part, la franchise » Gran Turismo » est un jeu de simulation de course, qui n’a pas d’histoire mais se distingue par sa simulation étendue de véhicules à grande vitesse réels, donc ce que vous avez en tête sera intéressant. PlayStation pour porter cette nouvelle série sur le petit écran. »Gran Turismo » n’a toujours pas plus de détails ni quel service de streaming sera en charge de le produire.