PlayStation Plus, voici les jeux GRATUITS du mois d’août !

Avec la fin du mois de juillet, nous allons bientôt dire au revoir aux jeux PlayStation Plus pour en accueillir de nouveaux.

Call of Duty : Modern Warfare 2 – La campagne Remastered normalement vendue 30€ très récemment, inclue !

Dans ce cas, PlayStation a informé que les abonnés au service premium de la société, requis pour le multijoueur sur PS4, pourront télécharger Call of Duty : Modern Warfare 2 – Campaign Remastered sans frais supplémentaires et auront également à leur disposition un jeu de lancement ; nul autre que le très attendu Fall Guys : Ultimate Knockout, développé par Mediatonic.

Call of Duty : Modern Warfare 2 – La campagne Remastered arrivera demain, le 28 juillet. Il s’agit d’une version remasterisée de la campagne à partir du jeu original de 2009. Quant à Fall Guys, il sera disponible gratuitement le 4 août prochain lorsqu’il sera mis en vente dans le monde entier sur PS4, Xbox One et PC. En outre, Nubla 2 restera disponible tout au long du mois en gage du programme national d’aide au développement de PS Talents.

Fall Guys : Ultimate Knockout le battle royale DELIRANT à 60 joueurs

Fall Guys : Ultimate Knockout est une variante du concept de bataille royale, où 60 joueurs s’engagent dans des batailles d’obstacles et se frayent un chemin à travers,

en s’écrasant, en passant par des portes et en surmontant toutes sortes de pièges contre le reste des usagers dans une guerre où tout est permis pour obtenir la victoire.



Un concours “Summer PS Plus”

En plus des jeux gratuits, il y a un concours appelé “Summer PS Plus” dans lequel les utilisateurs seront récompensés pour avoir gagné le plus de trophées dans les jeux du mois de juin (Call of Duty : WWII et Star Wars : Battlefront II), de juillet (NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider : 20th Anniversary et Erica) et ceux d’août.