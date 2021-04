PlayStation Plus Video Pass étend PS Plus avec des films et des émissions de télévision, mais uniquement en Pologne pour le moment

Après que quelque chose appelé PlayStation Plus Video Pass ait été divulgué hier, Sony a confirmé au site Web polonais Spider’s Web (tel que rapporté par VGC) que l’extension du service était réelle. Cependant, pour le moment, il n’est testé qu’en Pologne.

Alors, quel est le problème? Eh bien, à partir d’aujourd’hui, PlayStation Plus Video Pass permet aux abonnés PS Plus d’accéder à «plus de 20» films et émissions de télévision de Sony Pictures (avec un nouveau contenu vidéo ajouté tous les trois mois). Cela s’ajoute aux avantages PS Plus habituels du jeu en ligne, aux jeux mensuels «gratuits» et aux remises exclusives du PlayStation Store. En d’autres termes, Sony cherche comment améliorer son offre PS Plus.

D’accord, mais pourquoi est-il mis à l’épreuve en Pologne? Selon Nick Maguire, vice-président des services mondiaux de Sony, c’est parce que l’audience polonaise de PlayStation correspond à la facture en termes de données d’utilisation. Maguire explique: « Nous savons très bien que nous avons une large base d’acteurs en Pologne qui se distinguent par leur engagement et leur activité sur le réseau et les médias sociaux. Ils aiment aussi utiliser les plates-formes VoD. Pour nous, c’est la combinaison parfaite , le marché idéal, pour introduire un service de test dans le cadre du programme PS Plus et voir ce que nos principaux utilisateurs en pensent. «

«Bien sûr, je ne peux pas partager les données exactes sur la base desquelles nous avons choisi la Pologne. Cependant, je peux souligner que la Pologne remplit tous les critères qui sont importants pour nous, votre pays est un mélange de facteurs très importants de ce point de vue », poursuit Maguire.

C’est une approche intéressante de Sony, et le fait qu’il soit testé dans une seule région suggère qu’il n’est pas tout à fait sûr que PlayStation Plus Video Pass soit capable de réussir à l’échelle mondiale.

Dans tous les cas, c’est une histoire que nous garderons un œil attentif. Si Sony trouve que l’ajout est un succès en Pologne, il commencera probablement à réfléchir à sa distribution dans d’autres territoires. Mais est-ce quelque chose que vous aimeriez voir Sony ajouter à PS Plus? Donnez-nous un avis honnête dans la section commentaires ci-dessous.