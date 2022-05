PlayStation Plus : liste complète des jeux disponibles pour le nouveau service Sony

Récemment, Sony a révélé la liste complète des jeux vidéo qui seront disponibles sur son service de streaming remanié. playstation plus. Les abonnés du service PlayStation Plus Extra et Premium pourront accéder à un grand nombre de jeux des consoles Sony, avec l’inclusion de plusieurs titres exclusifs qui ont été un succès ces dernières années.

De même, d’autres jeux PlayStation tiers seront disponibles, avec des jeux de Jeux 2k, Ubisoft Oui Jeux BM téléchargeable et jouable, y compris »Assasin’s Creed: Valhalla », »Batman: Arham Knight », »NBA 2k22 » et »South Park: The Fractured But Whole ». Il convient de noter que ces titres ne seront pas disponibles pour les abonnés du plan PlayStation Plus Essential, niveau numéro un du service renouvelé de Sony.

De la même manière, une liste de plusieurs jeux classiques qui seront disponibles pour les abonnés du niveau PlayStation Plus Premium a été présentée, parmi ces titres PlayStation One et PlayStation Portable figurent » Ape Escape », » Hot Shots Golf », ‘ ‘Jumping Flash!’ et ‘Super Stardust Portable’. Les jeux PlayStation 3 seront également disponibles en streaming, y compris »MotorStorm Apocalypse », »Infamous: Festival of Blood », »Ratchet & Clank: Quest for Booty » et »Resistance 3 » ainsi que bien d’autres autres.

Sony a confirmé que PlayStation Plus « continuera à se mettre à jour et à évoluer au fil du temps, il y a donc toujours quelque chose de nouveau à jouer ». En ce qui concerne ce à quoi les membres Extra et Premium peuvent s’attendre, il y aura une mise à jour mensuelle au milieu du mois qui ajoutera de nouveaux jeux aux deux niveaux, soulignant que le nombre de titres ajoutés variera par mois.

La mise à jour du service PlayStation Plus arrivera en Amérique du Nord et du Sud le 23 juin. Voici la liste complète de tous les jeux disponibles dans votre point de vente pour les niveaux Extra et Premium :

Jeux PlayStation 4 et 5

aliénation | Maisonmarque, PS4

Transmis par le sang | Du logiciel, PS4

Génie du béton | Pixelopus, PS4

jours passés | Bend Studio, PS4

Édition Apocalypse de la nation morte | Maisonmarque, PS4

Coupe du réalisateur Death Stranding et Death Stranding | Kojima Productions, PS4/PS5

Les âmes du démon | Jeux Bluepoint, PS5

Destruction AllStars | Jeux Lucides, PS5

Golf pour tous | Japon Studio, PS4

Coupe du réalisateur Ghost Of Tsushima | Sucker Punch, PS4/PS5

Dieu de la guerre | Studio de Santa Monica, PS4

Gravity Rush 2 | Japon Studio, PS4

Gravity Rush remasterisé | Japon Studio, PS4

Horizon Zéro Aube | Guérilla, PS4

Infâme première lumière | Sucker Punch, PS4

Deuxième fils infâme | Sucker Punch, PS4

Knack | Japon Studio, PS4

Petite grande planète 3 | Haut numérique, PS4

LocoRoco Remasterisé | Japon Studio, PS4

LocoRoco 2 remasterisé | Japon Studio, PS4

Spider-Man de Marvel | Jeux insomniaques, PS4

Spider-Man de Marvel : Miles Morales | Jeux insomniaques, PS4/PS5

Matterfall | Maisonmarque, PS4

MédiEvil | Autre océan, PS4

Patapon Remasterisé | Japon Studio, PS4

Patapon 2 remasterisé | Japon Studio, PS4

Résogun | Maisonmarque, PS4

retour | Maisonmarque, PS5

L’Ombre du Colosse | Japon Studio, PS4

Tearaway déplié | Molécule multimédia, PS4

Le dernier gardien | Japon Studio, PS4

Le dernier d’entre nous remasterisé | NaughtyDog, PS4

Le dernier d’entre nous : laissé pour compte | NaughtyDog, PS4

Jusqu’à l’aube | Jeux super massifs, PS4

Uncharted La collection Nathan Drake | Naughty Dog, PS4

Uncharted 4 : La fin d’un voleur | NaughtyDog, PS4

Uncharted : L’héritage perdu | NaughtyDog, PS4

WipEout Omega Collection | Clever Beans et Creative Vault Studios, PS4

Cendré | Annapurna Interactif, PS4

Assassin’s Creed Walhalla | Ubisoft PS4/PS5

Batman : Chevalier d’Arkham | Jeux WB, PS4

Céleste | Maddy fait des jeux, PS4

Villes : Horizons | Paradox Interactif, PS4

Contrôle : Édition Ultime | 505 jeux, PS4/PS5

Cellules mortes| Motion Twin, PS4

Remastériser Far Cry 3 | Ubisoft PS4

Far Cry 4 | Ubisoft PS4

Final Fantasy XV édition royale | Square Enix Co. LTD., PS4

Pour l’honneur | Ubisoft PS4

Chevalier creux | Équipe Cerise, PS4

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel | Square Enix Co. LTD., PS4/PS5

Combat mortel 11 | Jeux WB, PS4/PS5

Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

NBA 2K22 | Jeux 2K, PS4/PS5

Terres sauvages extérieures | Annapurna Interactif, PS4

Red Dead Redemption 2 | Jeux Rockstar, PS4

Resident Evil | Capcom Co., Ltd., PS4

SoulCalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

South Park : le fracturé mais entier | Ubisoft PS4

L’évasion artistique | Annapurna Interactif, PS4/PS5

L’équipage 2 | Ubisoft PS4

La Division de Tom Clancy | Ubisoft PS4

Jeux PlayStation et PlayStation Portable originaux

Évasion de singe | Japon Studio, PlayStation original

Coups chauds Golf | Japon Studio, PlayStation original

QI IntelligentQube | Japon Studio, PlayStation original

Sautez Flash ! | Japon Studio, PlayStation original

Filtre à siphon | Bend Studio, PlayStation d’origine

Super poussière d’étoile portable | Housemarque, PSP

Monsieur Foreur | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation originale

Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation originale

Fête mondiale des vers | Équipe 17, PlayStation d’origine

Vers Armageddon | Team17, PlayStation d’origine