Playstation Plus Février 2021: Voici la liste des JEUX GRATUITS PS Plus !

electronic arts FIFA 2020 - Xbox One - Rouge

EA SPORTS™ FIFA 20 pour PlayStation 4, Xbox One et PC, optimisé par Frostbite™. FIFA 20 ouvre une plate-forme sans précédent pour le réalisme de jeu, FIFA Ultimate Team™ offre plus de façons de créer votre équipe de rêve et EA SPORTS VOLTA vous permet de jouer au football de rue authentique.