PlayStation ouvre la page Steam sur PC pour annoncer les ports

SIKU Ventilateur mural et de plafond SIKU 125 AZL 27873 185 m³/h 12.5 cm 1 pc(s)

L'aérateur est équipé d'un roulement à billes et d'une grille d'aération automatique. La grille d'aération s'ouvre automatiquement après 30 secondes de fonctionnement. Adapté pour la ventilation de petites pièces telles que cuisine, toilette et salle de bain. Adapté pour montage sur mur et plafond....