PlayStation ne donnera pas de nouvelles de la PS5, pour l’instant

PlayStation et Xbox devraient commercialiser leurs consoles de nouvelle génération respectives dans environ quelques mois, ou du moins on le croit – dans le cas de Microsoft confirmé -. Malgré cela, à ce stade par la main de Sony Nous ne connaissons toujours pas le prix et la date de sortie de la PS5. Ceci, logiquement, suggérait que bientôt nous aurions un nouvel événement concentré sur la console, même si la marque japonaise a déjà pris en charge nier.

PS VR remplacera l’actualité PS5 cette semaine

De telle manière, il a été dans un nouveau post dans le blog de l’entreprise qu’ils ont confirmé qu’à partir d’aujourd’hui une semaine consacrée à toutes sortes d’actualités liées aux jeux PS VR, à la fois connus et non encore annoncés. Il est donc possible que ces mystérieux jeux vidéo soient ceux qui occuperont les multiples vidéos cachées détecté sur YouTube de la société, qui invitait beaucoup à penser à l’époque que nous aurions effectivement des nouvelles de la PS5.

PlayStation a également confirmé qu’en plus des annonces, nous aurons Remises spéciales qui commenceront le 9 septembre et se poursuivront jusqu’au 23 du même mois, touchant – au moins – les jeux vidéo suivants:

Soleil de l’Arizona

Mission de sauvetage Astro Bot

Sang et vérité

Borderlands 2 VR

Golf VR de tout le monde

Farpoint

Pare-feu Zero Hour

LA Noire: les dossiers VR

Superhot VR

Effet Tetris

Jusqu’à l’aube: ruée vers le sang

De cette manière, une fois de plus, nous sommes une fois de plus dépourvus de toute indication indiquant des nouvelles pour la PS5. À ce stade, la réalité est que nous sommes en une course contre la montre en termes de plans SonyEh bien, même si nous savons le motif pour lequel la firme japonaise n’est pas plus précise, la réalité est que le moment supposé du lancement de la PS5 ne fait que se cacher. Dans tous les cas, PlayStation a été clair: « Il n’y aura pas de news liées à la PS5« , nous ne pouvons donc que continuer à être patients.

