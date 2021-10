PlayStation Japan propose un buffet de jeux PS5 brillants

Abonnez-vous à Push Square sur

Si vous suivez PlayStation depuis un certain temps, vous connaissez alors les vidéos de montage de haut niveau de sa division japonaise. Le détenteur de la plate-forme a tendance à en publier quelques-uns chaque année, en se concentrant sur sa prochaine sélection de logiciels propriétaires et tiers. Cette dernière vidéo a un thème de buffet, avec Horizon Forbidden West et Elden Ring que deux des titres remarquables au menu.

Le clip fait la transition entre des vidéos brillantes de spécialités locales et des séquences de gameplay – nous prendrons une bonne portion de gyoza, s’il vous plaît, avec un peu de sauce soja sur le côté. Que trouvez-vous de plus attirant dans cette vidéo : les jeux PlayStation 5 ou la nourriture ? Argumentez en faveur des deux dans la section commentaires ci-dessous.