PlayStation Japan accueillera Elden Ring, Dragon Quest X Offline, Horizon Showcase

Pensez à un an environ et vous vous souviendrez peut-être que les streamers et YouTubers japonais ont été parmi les premiers au monde à voir la console PlayStation 5 et la sélection de jeux de lancement dans la chair, puis à publier des vidéos pratiques à leur sujet. C’était une petite façon amusante de montrer le système, et maintenant Sony fait une chose similaire à nouveau ce mois-ci sous la rubrique « Jouez ! Jouez ! Jouez ! l’image de marque. C’est une vitrine avec l’apparition d’Elden Ring, Dragon Quest X Offline et Horizon Forbidden West.

Le prochain titre FromSoftware ne montrera rien de nouveau, mais VTuber Dennou Shojo Siro aura « une discussion approfondie » sur le jeu avec l’hôte Hatsune Matsushima. Dragon Quest X Offline partagera le premier aperçu du gameplay, et Horizon Forbidden West fera la même chose qu’Elden Ring – dévoilera des éléments et des clips de gameplay précédemment confirmés à un public japonais.

D’autres titres PS5, PS4 confirmés pour le Play! Jouer! Jouer! vitrine sont :

Le livestream est prévu pour le 16 octobre 2021, et bien qu’il ne semble pas que l’émission soit très intéressante pour le public occidental, nous vous apporterons tous les détails intéressants ici sur le site.