PlayStation Gear Store mis à jour avec Ratchet & Clank: Rift Apart Merch

Si vous êtes déjà convaincu que vous allez adorer Ratchet & Clank: Rift Apart, une exclusivité PlayStation 5, vous pouvez commencer à remplacer la franchise à l’avance. Le PlayStation Gear Store a été mis à jour avec une nouvelle gamme d’articles entièrement centrés sur Ratchet, Clank et le nouveau venu Rivet. Nous avons un t-shirt, une bouteille d’eau et un étui à crayons avec ces trois jolis visages, tous avec une date d’arrivée estimée au 28 mai 2021. Le vêtement noir et blanc vous coûtera 22,50 € / 22,95 €, la bouteille d’eau est 19,50 € / 19,95 € et la trousse à crayons 9,95 € / 9,95 €.

Peut-être que l’un des trois articles vaut un achat pour vous mettre dans l’ambiance pour l’aventure du trot dans la galaxie? Sinon, nos premières impressions basées sur une charge de nouveau gameplay devraient faire l’affaire. Et n’oubliez pas que le jeu sortira le 11 juin 2021. Faites-nous savoir ce que vous saisissez dans les commentaires ci-dessous.