PlayStation domine absolument les DICE Awards

Il y a des inquiétudes concernant la production de première partie de PlayStation dans les cercles de passionnés, mais dans le monde réel, Sony continue de dominer les cérémonies de remise de prix. Les DICE Awards – qui sont considérés comme les Oscars de l’industrie des jeux – ont attribué huit gongs incroyables à des titres développés en interne, avec un remake exclusif chronométré de Final Fantasy VII en marquant également un.

Le bac à sable historique Ghost of Tsushima de Sucker Punch a remporté quatre prix, tandis que The Last of Us: Part II en a remporté deux et Dreams et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales en ont remporté un chacun. Roguelike Hades a été le plus grand gagnant de la soirée, remportant le très convoité gong du jeu de l’année et un total de cinq récompenses.

Nous avons inclus la liste complète des nominés ci-dessous, avec les gagnants présentés en gras:

Jeu de l’année

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Remake de Final Fantasy VII

Fantôme de Tsushima

Enfers

The Last of Us Part II

Réalisation exceptionnelle dans la direction de jeu

Fantôme de Tsushima

Enfers

Demi-vie: Alyx

Kentucky Route Zero: Édition TV

The Last of Us Part II

Réalisation exceptionnelle dans la conception de jeux

Fantôme de Tsushima

Enfers

Demi-vie: Alyx

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Jeu d’action de l’année

Doom éternel

Enfers

Demi-vie: Alyx

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Nioh 2

Jeu d’aventure de l’année

Assassin’s Creed Valhalla

Fantôme de Tsushima

Kentucky Route Zero: Édition TV

The Last of Us Part II

Ori et la volonté des feux follets

Jeu familial de l’année

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Salle de jeux d’Astro

Rêves

Fall Guys: Knockout ultime

Sackboy: une grande aventure

Jeu de combat de l’année

EA Sports UFC 4

Granblue Fantasy Versus

Mortal Kombat 11 Ultimate

Les troupeaux de combat

Jeu de course de l’année

Saleté 5

F1 2020

Mario Kart Live: Circuit à domicile

Jeu de rôle de l’année

Cyberpunk 2077

Remake de Final Fantasy VII

Persona 5 Royal

Terres désolées 3

Yakuza: comme un dragon

Jeu de sport de l’année

EA Sports FIFA 21

MLB The Show 20

NBA 2K21

Tour de la PGA 2K21

Patineur professionnel de Tony Hawk 1 + 2

Jeu de stratégie / simulation de l’année

Crusader Kings III

Desperados III

Microsoft Flight Simulator

Train de monstres

Par Aspera

Jeu de réalité immersive de l’année

Dans le trou de lapin

Demi-vie: Alyx

Bête de papier

La salle VR: matière sombre

The Walking Dead: Saints et pécheurs

Jeu mobile de l’année

HoloVista

Légendes de Runeterra

Petit Orphée

Chanson de la floraison

Au sud du cercle

Jeu en ligne de l’année

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Call of Duty: Black Ops – Guerre froide

Fall Guys: Knockout ultime

Fantôme de Tsushima

Effet Tetris: connecté

Réalisation exceptionnelle en animation

Remake de Final Fantasy VII

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori et la volonté des feux follets

Spiritfarer

Réalisation exceptionnelle en direction artistique

Fantôme de Tsushima

Enfers

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori et la volonté des feux follets

Réalisation exceptionnelle de caractère

Eivor, Assassin’s Creed Valhalla

Zagreus, Hadès

Abby, The Last of Us Part II

Ellie, The Last of Us Part II

Miles, Spider-Man de Marvel: Miles Morales

Réalisation exceptionnelle en composition musicale originale

Charogne

Fantôme de Tsushima

Petit Orphée

Ori et la volonté des feux follets

Le sans chemin

Réalisation exceptionnelle en matière de conception audio

Rêves

Fantôme de Tsushima

The Last of Us Part II

Ori et la volonté des feux follets

Sackboy: une grande aventure

Réalisation exceptionnelle dans l’histoire

13 Sentinelles: Aegis Rim

Fantôme de Tsushima

Enfers

Kentucky Route Zero: Édition TV

The Last of Us Part II

Réalisation technique exceptionnelle

Rêves

Fantôme de Tsushima

The Last of Us Part II

Mario Kart Live: Circuit à domicile

Microsoft Flight Simulator

Réalisation technique de la réalité immersive

Demi-vie: Alyx

Mario Kart Live: Circuit à domicile

Musée des autres réalités

Bête de papier

Tempête

Réalisation exceptionnelle pour un jeu indépendant