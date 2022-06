PlayStation confirme la sortie du remake de Resident Evil 4

Après des années de rumeurs et d’attente de la part des fans, le remake tant attendu de »Resident Evil 4 », l’un des jeux les plus populaires de toute la franchise de jeux vidéo de zombies. Après la sortie réussie du remake de » Resident Evil 3 », beaucoup ont émis l’hypothèse qu’il ne faudrait pas longtemps avant que le quatrième opus reçoive un traitement de nouvelle génération.

En plus de montrer une sombre bande-annonce, la date de sortie du jeu a également été confirmée, qui arrivera le 24 mars 2023. Bien que le développement de la nouvelle version fasse l’objet de rumeurs depuis quelques années, cela marque la première annonce officielle du nouvelle version. »Resident Evil 4 ». Le jeu original est sorti en janvier 2005 pour le GameCube et a depuis été publié sur différentes consoles de jeux vidéo, étant souvent considéré comme l’un des meilleurs jeux de tous les temps.

Tous les jeux » Resident Evil » depuis lors ont essayé d’égaler ou de dépasser le quatrième opus, en essayant d’imiter son style et son gameplay. Le créateur de Resident Evil, Mikami Shinji, a donné un coup de pouce au remake dans une interview peu de temps après que des rumeurs sur le développement du jeu aient fait surface. « J’ai vu une vidéo de ‘Resident Evil 2 Remake’ et j’ai trouvé ça plutôt cool », a-t-il déclaré. « Je pense qu’ils vont continuer à refaire ces jeux car ils se vendent bien.

D’autres rumeurs laissent entendre que ce nouvel épisode ne suivra pas l’épisode original dans son intégralité, puisque le remake de »Resident Evil 4 » prévoit de revenir à l’histoire bien plus terrifiante, et avec un ton plus sombre que le jeu original. La nouvelle version donnera également plus de profondeur aux personnages secondaires, en élargissant leurs rôles et leurs arcs narratifs.

On ne sait toujours pas quelles seront toutes les implémentations qui seront faites dans le nouvel épisode, mais on s’attend à ce que certaines zones du jeu, telles que le château de Salazar, aient de nouvelles zones reconstruites, ajoutant des aspects du développement précoce de le jeu, ajoutant de nouveaux ennemis tels que des poupées tueuses vivantes et une zone de brouillard menaçant.

Le remake de »Resident Evil 4 » sortira en exclusivité PlayStation 5 le 24 mars 2023.