PlayStation Chine accueillera une conférence de presse la semaine prochaine

Sony va organiser une conférence de presse en Chine la semaine prochaine, avec Projet de héros chinois titres susceptibles d’apparaître. Le détenteur de la plate-forme a confirmé que la vitrine en ligne fera ses débuts le 29 avril à 11h CST, soit 20h PT (28 avril) et 4h BST. Vous pourrez regarder la diffusion en direct sur diverses plates-formes, notamment Weibo, Bilibili et TikTok – bien que, de toute évidence, elle s’adresse au marché asiatique.

On ne s’attendrait pas trop de nombreuses nouvelles annonces en sortiront, car il comportera probablement des images de jeux déjà annoncés en Occident. Cependant, les médias sociaux du China Hero Project ont fait poster sur l’événement, et a demandé à ses abonnés de «deviner quel jeu [we’ll] donnez vous pouvez mettre à jour sur cette année ». Des titres comme Lost Soul Aside font partie du China Hero Project, qui soutient les développeurs nationaux.

Tous les regards seront tournés vers des RPG d’action prometteurs Mythe noir: Wukong, et si Sony a repris le projet. Cette version est devenue virale à la fin de l’année dernière et constituerait un énorme ajout au portefeuille du China Hero Project. Y a-t-il quelque chose de particulier que vous aimeriez voir pendant l’événement? Pratiquez votre chinois dans la section commentaires ci-dessous.