PlayStation célèbre la fierté 2021 avec un thème gratuit et une liste de jeux LGBTQ+ organisés

Sony célèbre la fierté 2021 avec un certain nombre d’incitations PlayStation. Pour commencer, il a organisé une liste de plus de 50 jeux PS5 et PS4 qui présentent des « personnages, thèmes et expériences » LGBTQ + sur le PlayStation Store. Vous devriez pouvoir trouver la liste par ici.

De plus, un thème Pride PS4 gratuit est à gagner, avec une esthétique arc-en-ciel. Cependant, vous ne pourrez pas le trouver uniquement dans la vitrine – vous devrez l’échanger à l’aide d’un code.

Les codes diffèrent selon les régions, nous les avons donc tous inclus ci-dessous :

Amériques : GBX2-ELNK-R5KE

Europe : XQF7-9JN4-3NQM

Japon : CKDB-GDN3-637B

Corée : PDJR-T6NH-B49Q

Autres pays et régions d’Asie : DQM5-2LNC-T6KL

Vous pouvez en savoir plus sur les célébrations de la fierté de PlayStation sur le site officiel de Sony, qui met en lumière les communautés, les organisations et les employés LGBTQ+.

Célébrerez-vous la fierté via PlayStation ? Gardez les choses colorées dans la section commentaires ci-dessous.