PlayStation Boss veut un avenir où les jeux Sony ne sont pas bloqués par un public plus large

Bien que nous connaissions tous très bien le marché des consoles tel qu’il est, nous pouvons aisément supposer qu’un jour il changera. Des marques comme PlayStation et Xbox deviennent, lentement mais sûrement, agnostiques sur le matériel – nous avons déjà vu une poignée d’exclusivités Sony sur PC, et le fabricant a insisté pour que d’autres suivront. Et s’exprimant dans le cadre d’une interview franche sur sa carrière avec GamesIndustry.biz, le gros bonnet Jim Ryan a suggéré qu’il réfléchissait déjà à un monde où les jeux de Sony ne seraient pas limités par les consoles sur lesquelles ils sont disponibles.

« J’aimerais voir un monde où les jeux que nous créons sur PlayStation peuvent être appréciés par de très nombreuses dizaines de millions – peut-être des centaines de millions de personnes », a-t-il admis. «À l’heure actuelle, avec le modèle de console existant, un très grand succès PlayStation, vous parlez de 10 ou 20 millions de personnes capables de jouer à ce jeu. Et si vous comparez cela à la musique et aux films, ils peuvent être appréciés par un public presque illimité. Je pense qu’une partie de l’art que font nos studios est l’un des meilleurs divertissements au monde, et attirer le public me frustre. J’aimerais voir un monde où des centaines de millions de personnes peuvent profiter de ces jeux.

Bien sûr, Ryan ne suggère pas que Sony va déchirer le livre de règles de la console du jour au lendemain – c’est une réflexion à long terme de la part de l’exécutif. Plus tôt dans l’interview, il a observé la croissance de l’industrie du jeu depuis la sortie de la PS1 et expliqué comment le jeu est devenu omniprésent dans la culture populaire. Il a également noté que le marché augmente chaque année, à mesure que l’âge et la démographie géographique s’élargissent. Il reste à voir exactement comment PlayStation atteindra les centaines de millions auxquels Ryan fait référence, mais il est clair que le géant japonais a un demi-œil en dehors des murs de sa propre console.