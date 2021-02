PlayStation Boss réitère ses liens étroits avec les développeurs japonais

Nous voici une fois de plus avec une citation du patron de PlayStation Jim Ryan qui réitère les liens étroits que Sony entretient avec les développeurs japonais et les licences associées. Dans le cadre d’une interview traduite avec Famitsu, il a déclaré: « Nous sommes vraiment heureux et fiers des titres PS Studios qui ont été publiés par Worldwide Studios. Certains d’entre eux ont déjà été annoncés, et d’autres sont en préparation. SIE aussi a de solides relations avec les licences au Japon, nous allons donc continuer à renforcer nos liens avec eux et à développer des titres fabriqués au Japon pour les fans de PlayStation du monde entier. «

C’est la troisième fois que Sony ressent le besoin de commenter sa relation avec les studios japonais, soulignant précédemment que la région est de « la plus haute importance » et qu’elle « n’a pas été aussi enthousiasmée par l’engagement de la communauté japonaise de développement de jeux que nous sont maintenant depuis de nombreuses années. » Tout cela découle d’un rapport Bloomberg en novembre 2020 qui affirmait que le fabricant de matériel avait mis le Japon à l’écart lors du lancement de la PlayStation 5.

Les commentaires de Jim Ryan confirment les accords que Sony a conclus avec des éditeurs tiers, y compris ceux qui apporteront Final Fantasy XVI et Project Athia sur PS5 au moins en exclusivité sur la console, ainsi que des offres marketing pour Resident Evil Village. Son propre studio japonais interne a déjà sorti la salle de jeu d’Astro sur PS5 et a aidé au développement sur Demon’s Souls, avec des rumeurs qui l’entourent, il aide également à la production d’un Silent Hill redémarrer. Peut-être que ce projet sera révélé cet été, selon les affirmations d’initiés.

Alors, que pensez-vous des derniers commentaires de Jim Ryan? Cette bataille verbale entre le patron de PlayStation et les fans inconditionnels va-t-elle se poursuivre? Sony se soucie-t-il réellement de la scène japonaise du développement? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.