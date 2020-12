Playstation avait presque dans son catalogue une version du désastreux ‘Superman 64’: de nouvelles images et une bêta du jeu apparaissent

Il est difficile de déterminer quel est le pire jeu vidéo de l’histoire. Il y a toujours eu des fiascos, et ceci étant un médium conditionné par la technologie, nous avons souvent des cas de jeux non de mauvaise qualité artistique, mais directement «cassés», qui ne fonctionnent pas, qu’il n’y a même pas par où commencer. Mais deux jeux ont traditionnellement marqué toutes les cases catastrophe: Ambition démesurée, licences impossibles, développements précipités, catastrophes créatives, débâcles techniques et apocalypse dans les magasins.

L’un d’eux était «Atari l’Extraterrestre» pour Atari 2600, qui a accéléré avec sa monstrueuse bulle de non-vente le crash du début des années quatre-vingt qui a presque mis fin à l’industrie. L’autre, ‘Superman 64’ pour Nintendo 64, un non-sens de Titus Interactive populaire pour sa mécanique orthopédique, son infâme emploi de l’un des super-héros les plus populaires de tous les temps et son incroyable brouillard dans des environnements polygonaux qui étaient un véritable terrain vague.

La version Playstation

Le portage de la console de Sony aurait été en charge de la filiale américaine du français Titus, BlueSky Software. Mais les résultats malheureux du jeu Nintendo 64 ont mis fin au projet et Warner Bros a récupéré à la hâte les droits de l’IP. Aujourd’hui, des images de ce que le jeu aurait pu être ont fuité sur Deviantart. L’auteur de l’article a également téléchargé une démo du jeu.

Bien que le jeu ne soit pas terminé, les dates des fichiers exécutables avec émulateur datent de huit mois après une démo qui circulait déjà sur Internet. C’est peut-être la version la plus avancée du jeu à avoir, qui n’a jamais été complètement achevée et dont l’intérêt, nous pouvons le garantir, est purement archéologique.