PlayStation annonce Concrete Genie, Control: Ultimate Edition et Destruction AllStars en tant que jeux gratuits pour février sur PS Plus

Sony a annoncé des jeux gratuits pour le mois de février 2021. Les jeux seront gratuits pour les utilisateurs de PS Plus, qui comprendront des jeux comme Concrete Genie, contrôle: édition ultime, et Destruction AllStars. Les abonnés pourront télécharger les jeux joués gratuitement via les jeux PlayStation Plus à partir du 2 février. L’histoire de PS Plus a été répertoriée sur le Site Web PlayStation.

Jeux PS Plus pour février 2021:

Génie du béton

Il s’agit d’un jeu bourré d’action qui a été développé par Pixelopus qui se trouve être un développeur de SIE Worldwide Studios, pour la PlayStation 4. L’histoire est autour d’un jeune garçon nommé Ash qui se déroule dans une petite ville nommée Denska. En cela, le joueur contrôle Ash pour créer des paysages dans la ville où l’utilisateur des génies crée avec la peinture vivante qui aidera le joueur à surmonter les différentes énigmes du jeu pour nettoyer les rues. Le jeu a été lancé le 8 octobre 2019 et est disponible sur PS4.

Contrôle: Ultimate Edition

Contrôle: Ultimate Edition est un jeu vidéo d’aventure bourré d’action qui a été développé par Remedy Entertainment. Le jeu tourne autour du Federal Bureau of Control (FBC) titulaire, une agence gouvernementale américaine clandestine qui enquête sur les événements surnaturels Altered World (AWE) qui se jouent à la troisième personne. Les utilisateurs joueront le rôle de Jesse Faden qui utilise une arme unique et possède des capacités uniques. Le jeu est disponible pour PS4 et PS5.

Destruction AllStars

Il s’agit d’un jeu de combat véhiculaire développé par Lucid Games. Dans le gameplay, l’utilisateur prend le contrôle de l’un des 16 AllStars. Chaque étoile a accès à un véhicule héros unique doté de caractéristiques distinctives, dans lequel l’utilisateur doit trouver des moyens de détruire les véhicules adverses. Le jeu sortira le 2 février 2021 et a été publié pour PS5 uniquement et ne sera pas disponible pour les utilisateurs de PS4.

